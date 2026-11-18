‘100일의 거짓말’이 김유정과 박진영의 애틋한 사랑 이야기로 시청자들의 감성을 자극하고 있다. 거짓과 의심 속에서 서로의 진심을 확인해 가는 인물들의 관계가 깊어지면서 첩보 로맨스의 설렘과 여운도 더해지고 있다.

18일 tvN은 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’이 시청률과 화제성, 수상 성과를 모두 거두며 하반기 화제작으로 주목받고 있다고 밝혔다.

닐슨코리아 유료플랫폼 기준 지난 15일 방송된 12회는 3회 연속 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 11월 2주 차 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서도 정상에 올랐으며, 출연자 화제성 부문에서는 김유정과 박진영이 각각 1위와 2위를 차지해 3주 연속 나란히 최상위권을 지켰다.

작품성을 인정받는 성과도 이어졌다. 지난 11일 방송미디어통신위원회와 한국방송통신전파진흥원(KCA)이 주최한 2026 차세대 미디어 축제의 2026년 방송콘텐츠 대상 시상식에서 전체 대상을 수상했다. 한국기업평판연구소가 12일 발표한 11월 드라마 브랜드평판에서도 1위를 차지했으며, 17일 공개된 11월 드라마 배우 브랜드평판에서는 김유정과 박진영이 각각 1위와 2위에 이름을 올렸다.

이처럼 작품을 향한 관심이 이어지는 가운데 극의 중심을 이루는 두 커플의 관계 변화도 시청자들의 눈길을 끌고 있다. 이가경(김유정 분)과 김태웅/사토 히데오(박진영 분), 유소란(김현주 분)과 유필립(이무생 분)은 각기 다른 방식으로 감춰왔던 마음을 드러내며 애틋한 로맨스를 그려내고 있다.

먼저 이가경과 김태웅은 서로의 본모습을 마주하며 관계에 변화를 맞았다. 밀정 ‘금서희’와 일본인 ‘사토 히데오’라는 가면을 쓴 채 살아온 두 사람은 진짜 이름을 불러주며 한층 가까워졌다. 정체를 숨기고 살아야 했던 이들에게 서로의 본명을 부르는 행위는 단순한 호칭 이상의 의미를 지녔다.

사토 신이치(진선규 분)에게 조선인이라는 사실을 다시 한번 부정당한 김태웅에게 이가경은 “울지 말아요, 김태웅 통역관님”이라며 따뜻한 위로를 건넸다. 이후 토막촌에서 밀정이라는 정체는 물론 이름과 출신까지 드러난 이가경에게 김태웅은 “만나서 반갑습니다, 이가경 씨”라고 인사했다.

이어 김태웅은 “금서희보다 이가경이 훨씬 잘 어울려요. 이가경, 그렇게 불러도 됩니까?”라고 물었고, 이가경은 “네, 김태웅 통역관님”이라고 답했다. 서로를 향한 마음을 더 이상 외면하기 어려워진 두 사람의 변화가 드러나는 순간이었다.

유소란과 유필립의 관계도 새로운 국면에 접어들었다. 독립이라는 대의를 위해 서로를 향한 감정을 감춰왔던 두 사람은 조금씩 진심을 내보이기 시작했다. ‘기쁨의 정원’이라는 뜻을 가진 ‘희원’에서 유필립은 유소란과 오랫동안 행복하게 살고 싶었다는 바람을 품고 있었다. 반면 유소란은 작전이 끝난 뒤 한복을 지어 입혀 태워달라는 말을 건넸다. 표현 방식은 달랐지만 두 사람 모두 사랑하는 사람을 잃을 수 있다는 두려움을 안고 있었다.

세 번째 작전을 앞두고 유소란이 자신의 죽음을 먼저 생각하자 유필립은 처음으로 그를 끌어안으며 굳은 마음을 전했다. 그는 “내일 작전은 반드시 성공할 거고, 당신은 반드시 살아서 나올 겁니다. 난 당신이 다치게 두진 않을 겁니다”라고 말했다.

한편 유소란은 이가경을 상해가 아닌 미국으로 보내고 싶다며 유필립에게 그와 결혼해 달라고 부탁했다. 하지만 유필립은 “난 당신이라서 결혼한 겁니다”라고 답하며 자신의 진심을 드러냈다. 그동안 서로의 마음을 알면서도 외면해 왔던 유소란은 결국 유필립에게 다가가 입을 맞췄고, 두 사람의 애틋한 감정이 마침내 맞닿으며 깊은 여운을 남겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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