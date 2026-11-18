사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG가 ‘집토끼’ 최지훈을 잡았다.

SSG는 18일 외야수 최지훈과의 자유계약(FA) 소식을 전했다. 계약기간 4년에 총액 67억원(계약금 38억 원, 연봉 20억 원, 옵션 9억 원) 규모다. 이로써 SSG는 다가오는 청라돔 시대를 앞두고 핵심 센터라인을 공고히 하는 것은 물론, 향후 팀을 이끌어갈 경쟁력 있는 외야 중심축을 구축했다.

최지훈은 광주제일고-동국대 출신이다. 2020 신인드래프트 2차 3라운드(전체 30순위)로 입단, 데뷔 첫해부터 주전 중견수로 두각을 드러냈다. 올해까지 7시즌 동안 통산 930경기에 출전해 타율 0.273(3477타수 948안타), 321타점 533득점 177도루 등을 기록했다. OPS(출루율+장타율) 0.718이다. 팀의 핵심 전력으로 활약해 왔다.

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가장 눈에 띄는 건 역시 독보적인 수비 가치다. 올 시즌 최지훈은 141경기에 출전해 리그 외야수 중 가장 많은 1196이닝을 소화하면서도 0.988의 높은 수비율을 마크, SSG 외야의 중심을 지켰다. 타석에서도 개인 단일 시즌 최다인 13홈런과 64타점을 올리며 클러치 능력을 발휘했다.

2022시즌 리그 최초의 ‘와이어 투 와이어’ 통합우승에도 기여했다. 당시 144경기 전 경기에 출전해 타율 0.304, 10홈런 31도루 등 커리어하이를 작성했다. 무엇보다 리그 최고 수준의 내구성과 꾸준함을 입증했다. 최지훈은 데뷔 시즌인 2020년부터 올해까지 단 한 시즌도 거르지 않고 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 동시에 달성했다.

SSG는 최지훈이 검증된 공·수·주 능력뿐만 아니라 매 경기 몸을 사리지 않는 허슬플레이와 넘치는 투지로 팀에 활력을 불어넣는 만큼, 앞으로도 공수 양면에서 핵심적인 역할을 해줄 것으로 기대한다.

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아울러 최지훈은 이번 계약을 통해 그동안 응원해 준 팬과 지역사회에 보답하고자 1억 원의 기부 의사를 구단에 전달했으며, 기부금은 향후 인천 지역사회를 위해 사용된다.

계약을 마친 최지훈은 “데뷔 첫해부터 지금까지 SSG라는 팀에서 뛰며 선수로서 정말 많은 사랑을 받았다. 좋은 조건으로 계약을 체결해 준 구단에 감사드린다”면서 “이제는 팀의 중심을 잡아야 하는 위치인 만큼, 그라운드 위에서 누구보다 투지 넘치는 모습으로 팀 승리에 기여하고 싶다. 팬분들과 함께 다시 한 번 우승의 기쁨을 누릴 수 있도록 최선을 다해 뛰겠다”고 소감을 밝혔다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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