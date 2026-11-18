넷마블 제공

넷마블의 ‘몬길: STAR DIVE’가 입체적인 스토리 연출과 개성 있는 캐릭터를 앞세워 구글플레이가 선정한 올해의 스토리 게임에 이름을 올렸다.

넷마블은 몬스터 테이밍 액션 RPG ‘몬길: STAR DIVE’가 구글플레이 ‘올해를 빛낸 수상작 2026’에서 ‘올해를 빛낸 스토리 게임(Best Story Game)’으로 선정됐다고 18일 밝혔다.

구글플레이 ‘올해를 빛낸 수상작’은 한 해 동안 이용자들에게 높은 인기를 얻은 앱과 게임을 선정해 발표하는 연례 시상식이다. 몬길: STAR DIVE는 3D 환경을 활용한 생동감 있는 스토리 연출과 개성 있는 캐릭터 모델링 등에서 좋은 평가를 받아 수상의 영예를 안았다.

몬길: STAR DIVE는 2013년 출시돼 인기를 얻었던 모바일 수집형 RPG ‘몬스터 길들이기’의 후속작이다. 지난 4월 정식 출시된 이후 하루 만에 국내 양대 앱 마켓 인기 순위 1위를 기록하며 관심을 모았다. 이후에도 라이브 방송과 개발자 노트 등을 통해 이용자들과 소통하고, 전달받은 의견을 게임에 반영하며 콘텐츠를 꾸준히 확대하고 있다.

게임에서는 전작의 주요 인물인 클라우드와 베르나를 비롯해 마스코트 캐릭터 야옹이 등 다양한 인물들이 등장한다. 이용자는 이들과 함께 모험가 길드의 의뢰를 해결하는 한편, 정체를 알 수 없는 이유로 변해버린 몬스터들의 생태를 조사하는 여정을 이어간다.

최근에는 신규 지역 가바 제도를 추가하는 업데이트를 진행했다. 이를 통해 게임 속 세계관을 한층 넓히고 새로운 이야기를 선보이며 모험의 재미를 더했다.

넷마블 관계자는 “보내주신 많은 관심과 응원 덕분에 뜻깊은 상을 받게 돼 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 이용자분들의 의견에 귀 기울이며 더욱 완성도 높은 스토리와 콘텐츠로 즐거움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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