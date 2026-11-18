‘대한민국예술문화대상 특별공로상’을 수상한 김다현과 한국예총 조강훈 회장. 사진=현컴퍼니

가수 김다현이 대한민국 예술문화 발전에 기여한 공로를 인정받아 특별공로상을 수상했다.

김다현은 지난 17일 사단법인 한국예술문화단체총연합회가 개최한 ‘2026 대한민국예술문화대상’ 시상식에서 특별공로상을 받았다.

한국예총 조강훈 회장은 “대한민국 예술문화 발전과 예술인들의 창작활동을 위한 지대한 공헌에 감사의 마음을 담아 김다현 양에게 특별공로상을 드린다”며 수상 취지를 밝혔다.

김다현은 “한국예총에 진심으로 감사드린다. 아직 많이 부족하지만 귀한 상을 주셔서 정말 영광스럽고 감사하다”고 소감을 전했다.

이어 “예술인의 한 사람으로서 앞으로 더 큰 문화예술인이 되라고 이 상을 주신 거라고 생각한다”며 “발전하기 위해 열심히 노력하겠다”고 다짐했다.

김다현은 네 살 때부터 판소리를 배우며 ‘국악 신동’으로 이름을 알렸다. 이후 MBN ‘보이스트롯’과 TV조선 ‘미스트롯2’ 등에 출연했으며, ‘미스트롯2’에서 3위를 차지했다. MBN ‘한일가왕전’에서는 우승을 거두며 국악을 기반으로 한 트로트 가수로 활동 영역을 넓혔다.

현재 다양한 공연과 방송을 통해 활동을 이어가고 있는 김다현은 이번 수상을 계기로 문화예술 분야에서의 행보를 이어갈 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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