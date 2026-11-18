사진=SM엔터테인먼트

소녀시대 태연이 새 정규앨범에서 다채로운 사랑의 감정을 노래한다.

태연이 오는 30일 발매하는 정규 4집 ‘Unspecial’(언스페셜)에는 낭만적이면서도 쓸쓸한 감성을 담은 R&B 장르의 곡들이 수록된다.

수록곡 ‘Toothache’(투스에이크)는 따뜻하고 풍성한 악기 사운드가 점차 쌓이며 깊은 여운을 남기는 R&B 곡이다. 고통스럽지만 익숙해진 아픔 때문에 이별을 미루고 계속 상처받는 모순적인 감정을 치통에 빗댄 가사가 특징이다.

또 다른 수록곡 ‘Parachute’(패러슈트)는 어쿠스틱 기타를 중심으로 현악기와 건반, 소울풀한 드럼이 어우러진 미디엄 템포의 R&B 곡이다. 모든 것을 내어준 사랑의 끝에서 더 이상 자신을 잃지 않기 위해 이별을 선택하는 마음을 낙하산에 빗대어 표현했다.

‘Cheers’(치어스)는 힘 있는 드럼과 경쾌한 기타 연주가 돋보이는 얼터너티브 R&B 곡이다. 이루지 못한 가능성을 아쉬워하기보다 서로 함께하는 현재를 축복하고 온전히 즐기자는 연인의 이야기를 담았다.

태연은 이번 신보에서 이별의 아픔부터 현재의 사랑을 소중히 여기는 마음까지 서로 다른 감정을 특유의 보컬로 풀어낼 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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