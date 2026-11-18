㈜플러쉬퍼피코리아가 오는 20일부터 22일까지 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 반려동물 박람회 메가주(MEGAZOO)에 참가한다고 밝혔다. 이번 전시에서는 미국 반려동물 영양제 브랜드 제스티퍼스(Zesty Paws)를 중심으로 제품 체험과 전문 그루밍 세미나, 맞춤형 상담 프로그램 등을 선보인다.

플러쉬퍼피코리아 관계자는 “반려동물의 건강을 관리하는 데 영양 공급뿐 아니라 피부와 피모를 꾸준히 관리하는 것도 중요하다”며 “이번 박람회에서는 보호자들이 반려동물의 건강과 그루밍을 함께 살펴보고 일상에서 활용할 수 있는 관리 방법을 경험하도록 준비했다”고 말했다.

이번 전시의 주요 콘셉트는 ‘인앤아웃 펫 뷰티 앤 웰니스(IN & OUT PET BEAUTY & WELLNESS)’다. 반려동물의 장 건강과 피부·피모, 관절, 면역 등을 위한 제스티퍼스의 영양 솔루션과 호주 프리미엄 그루밍 브랜드 플러쉬퍼피의 전문 제품을 함께 소개한다.

제스티퍼스는 미국 반려동물 영양제 시장에서 점유율 1위를 기록한 것으로 알려진 브랜드다. 호주에서 생산되는 다양한 영양 제품을 선보이고 있다. 행사장에서는 제품 시식과 체험을 통해 보호자들이 제품의 특성과 급여 방법 등을 직접 확인할 수 있도록 할 예정이다.

특히 국내외 그루밍 분야에서 활동해 온 전문가 3명이 참여하는 세미나와 ‘1:1 뷰티 컨시어지’가 운영된다. 제스티퍼스와 플러쉬퍼피의 마스터 스페셜리스트인 마미펫 심은미 원장, 다올 김미지 원장, 마이티그루밍 안창원 원장이 견종별 피모 특성과 올바른 브러싱 방법 등을 소개한다.

개별 상담에서는 반려견의 모질과 피모 상태, 평소 관리 습관 등을 고려한 맞춤형 조언을 제공한다. 상담은 사전 예약제로 운영하며 현장 상황에 따라 당일 참여도 가능하다.

방문객을 위한 참여형 프로그램도 마련된다. ‘돌려보개! 선물 받냥!’ 룰렛 이벤트는 브랜드 공식 인스타그램 계정 팔로우와 포토존 인증을 통해 참여할 수 있으며, ‘뽑아보개! 대박나냥!’ 가챠 이벤트에서는 제스티퍼스와 플러쉬퍼피 제품 등 다양한 경품을 제공한다. 반려동물 사진을 촬영하고 전시하는 ‘오늘의 주인공은 나야, 멍!’ 포토월도 운영한다.

플러쉬퍼피코리아 관계자는 “이번 행사에서는 세 명의 전문 그루머가 직접 참여해 보호자들의 피모 관리 고민을 듣고 실생활에 적용할 수 있는 방법을 안내할 예정”이라며 “제스티퍼스의 영양 제품과 플러쉬퍼피의 그루밍 용품을 직접 경험하며 반려동물에게 적합한 관리 방법을 찾는 기회가 되길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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