천선란 소설가가 서울국제예술포럼에서 AI와 사람 작가의 차이점을 말하고 있다. 박재림 기자

“인공지능(AI)이 ‘완벽한’ 글을 쓴다고 해서, 사람이 쓰는 것을 멈출까요?”

생성형 AI가 급속도로 발전하고 또 인간의 삶에 적용되면서 사실상 인류사 전체의 패러다임이 변하고 있다. 문화·예술 분야라고 다르지 않다. 17일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 컨퍼런스홀에서 열린 ‘서울국제예술포럼(SAFTA·이하 포럼)’ 연사로 나선 소설가 천선란 작가는 “자신의 삶을 이야기하려는 인간의 욕구는 사라지지 않을 것”이라고 말했다.

서울시와 서울문화재단이 공동 주최한 이번 포럼은 예술, 기술, 철학, 정책 등 다양한 분야의 세계적 전문가들이 서울에서 서로의 관점과 지식을 나누고, 다음 시대의 예술과 가능성을 탐색하는 자리다. 올해는 ‘낯선 지능과 새로운 지성, 다시 인간의 시대를 디자인하다’라는 테마 아래 AI 시대의 인간에 대한 전문가들의 의견이 공유됐다.

두 번째 세션 ‘인간과 AI 사이, 예술이 여는 새로운 지성’에서 강단에 오른 천 작가는 대표작 <천 개의 파랑>을 비롯한 공상과학(SF) 소설 작품으로 유명하다. 2019년 천 개의 파랑으로 한국과학문학상 장편소설부문 대상을, 2020년과 2022년 SF어워드에서 각각 <무너진 다리>, <나인>으로 장편소설부문 우수상과 장편부문 우수상을 받았다. 2024년에는 문화체육관광부 오늘의 젊은 예술가상을 수상한 우리나라 문학계의 기대주이기도 하다.

천 작가는 “최근 한 문학상에서 AI가 쓴 글이 우수상을 받았다”며 “인공지능이 앞으로 인간보다 훨씬 더 재미있는 소설 쓸 수 있다고 생각한다. 어쩌면 이미 그렇게 된 것일지도 모른다. 우리가 익숙하게 느끼는 서사를 새롭게 조합할 수 있는 능력도 장점”이라고 짚었다.

다만 언젠가 AI가 완전무결한 글을 언젠가 쓰게 될지라도, 다시 말해 글의 완성도에 있어 사람이 AI를 넘을 수 없음이 명명백백해지더라도, 또 AI의 높은 수준의 작품에 밀려 사람의 글이 독자의 선택을 받지 못하게 될지라도 인간이 펜을 꺾는 일은 절대 없을 거라는 게 그의 견해다.

세션 ‘인간과 AI 사이, 예술이 여는 새로운 지성’에서 천선란 작가와 니콜라이 장 리 린딩 피더슨 연세대 언더우드국제대학 철학 특훈교수, 트레버 페클렌 다학제적 예술가가 의견을 나누고 있다. 박재림 기자

천 작가는 “완벽한 글이 아닐지라도 제가 쓰는 이유는 써야 하기 때문”이라며 “쓰지 않으면 내면의 소용돌이에 휩쓸리게 된다. 제 안의 어떤 것을 해소하기 위해 쓴다”고 표현했다.

이어 “소설 쓰기는 돈이나 명성만을 목적으로 시작하기 어려운 분야이며 아주 운 좋은 몇몇 작가만이 그것을 얻을 수 있다”며 “결국 소설가는 ‘쓰지 않을 수 없어서 쓰는’ 사람들이다. 설령 아무도 읽지 않는다고 하더라도. 읽히기에 쓰는 게 아니라, 어떤 것은 썼기에 읽히는 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 그는 대표작이자 할리우드 영화화를 앞둔 작품 천 개의 파랑을 쓰게 된 배경을 거론했다. 휴머노이드 로봇 기수 ‘콜리’가 경주마 ‘투데이’의 고통에 반응해 스스로 낙마를 하고 이후 안락사 위기에 놓인 투데이를 구하려 애쓰는 이야기를 담은 이 책에 대해 천 작가는 거창한 질문을 안고서 쓴 소설이 아니라 매우 사적인 이유에서 시작된 작품이라고 밝혔다.

그는 “13년 전 뇌출혈로 어머니가 쓰러지셨다. 간병을 하면서 ‘어려진’ 엄마가 하늘을 바라보는 눈에서 콜리를 떠올렸다. 그리고 휠체어가 얼마나 불편한가를 실감하다 말에서 떨어지는 로봇의 모습을 그리게 된 것”이라며 “그러한 스토리 자체는 AI도 구상할 수 있을 것이다. 하지만 당시 엄마의 눈을 바라본 순간과 그 의미는 사람만의 영역 아닐까”라고 말했다.

박상원 서울문화재단 이사장이 서울국제예술포럼 환영사를 전하고 있다. 박재림 기자

소설가 개인의 경험과 동기로 쓰인 작품이 세상에 나왔을 때 독자는 그 이야기를 각자의 삶에 반영한다. 개인의 경험이 다수의 경험으로 확장되는 문학의 특성을 보여주는 지점이다. 또한 문학은 반드시 보편적 가치에서 출발하지 않는다. 작가도, 소설 속 인물도 반드시 도덕적이거나 정의롭지 않다. 다만 작가는 소설 속 인물에게 끊임없이 질문한다.

천 작가는 “인공지능은 그동안 인류의 역사를 바탕으로 독자에게 인기 있을만한 내용을 쓸 것”이라며 “사람은 개인의 삶에서 출발해 그 삶에 질문하고 의미부여를 한다. AI와 달리 우리는 때론 아무도 좋아하지 않을 것 같은 인물을 창조한다. 그리고 세상이 이미 알고 있는 답을 반복하기보다 살면서 이해하지 못했던 것들에 대한 질문을 한다”고 말했다.

그는 “인간과 인공지능의 공존이 가능할 것이다. 사람 소설가의 생계유지는 좀 더 어려워지겠지만 인간이 자신의 삶을 이야기하려는 욕구는 사라지지 않을 것이기 때문”이라며 “우리는 때로 자신이 겪을 일을 이해하기 위해, 어떤 사건을 잊지 않기 위해, 어떤 사람을 이해하기 위해, 이미 지나가버린 시간을 다시 붙잡기 위해, 현실에서는 끝내 하지 못한 말을 하기 위해 쓴다. 그 과정에서 작가는 단순히 이야기를 만들어내는 사람이 아니라 자신이 살아온 세계를 다시 해석하는 사람이 된다”고 강조했다.

서울국제예술포럼 관계자와 연사들이 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

한편 이날 포럼 첫 세션은 ‘낯선 지능 앞에서, 다시 묻는 인간의 자리’라는 주제 아래 다니엘 동열 이 코넬대학교 전기컴퓨터공학과 티시 석좌교수. 김상현 고등과학원 수학부 교수, 로렌스 렉 영화감독이 의견을 나눴다. 두 번째 세션은 천 작가에 더불어 니콜라이 장 리 린딩 피더슨 연세대 언더우드국제대학 철학 특훈교수, 트레버 페클렌 다학제적 예술가가 연사로 나섰다.

마지막 세 번째 세션은 ‘예술과 도시의 새로운 연결, 함께 있음의 미래’를 주제로 우카시 트바르코프스키 멀티미디어 공연창작자, 글린 로버츠 페스티벌 시티 애들레이드 CEO, 에바 소리아 푸치 바르셀로나시 문화국장이 함께했다.

박상원 서울문화재단 이사장은 “기술이 더 빠른 답을 만들어낼수록 예술은 더 깊은 질문을 던질 수 있다고 믿는다”며 “이번 포럼이 서로 다른 생각과 경험이 만나 새로운 질문과 가능성을 발견하는 열린 자리가 됐길 바란다”고 말했다.

송형종 서울문화재단 대표이사는 포럼 마무리 인사를 통해 “오늘 우리는 인간과 예술, 그리고 도시의 미래에 관해 깊이 있는 대화를 나눴다. 기술이 빠르게 발전하는 지금 우리가 잊지 말아야 할 것은 인간의 한계를 아는 겸손과 서로를 향한 다정함”이라고 말했다. 이어 독일 시인 라이너 마리아 릴케의 작품 속 구절을 인용하며 “오늘의 포럼은 여기서 마치지만 우리의 질문은 각자의 삶 속에서 계속될 것이다. 바로 지금 그 질문들과 함께 살아가자”고 강조했다.

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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