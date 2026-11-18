사진=KBL 제공

2026∼2027 KBL D리그가 경희대학교 국제캠퍼스 선승관에서 오는 25일 12시 열리는 한국가스공사와 현대모비스와의 경기를 시작으로 일정을 시작한다.

이번 D리그는 2014년 D리그 출범 이후 최초로 비디오 판독 시스템을 도입한다. 횟수는 1+1 방식으로 운영된다. 4쿼터까지 기본 1회 제공 후 성공 시 1회가 추가로 주어진다. 4쿼터 종료 2분 미만일 경우 성공 여부와 관계없이 1회만 사용 가능하며, 각 연장 쿼터에는 1회를 요청할 수 있으나 성공 시 추가 기회를 부여하지 않는다.

지난 시즌에 이어 올 시즌도 KBL 10개 구단 및 상무 등 총 11개 팀이 참가하며, 팀당 예선 14경기씩 총 77경기를 2027년 3월 10일까지 진행한다. 플레이오프는 D리그 예선 상위 4개 팀이 진출하며, 모든 시리즈(4강, 3·4위전, 결승전)는 단판제로 시행된다.

우승 팀과 준우승팀에게는 각각 2천만 원과 1천만 원의 상금이, 3위 팀과 MVP에게는 각각 600만원과 300만 원의 상금이 주어진다.

한편, D리그 관람은 KBL 통합 홈페이지(www.kbl.or.kr) 내 ‘D리그’ 카테고리를 통한 직관 신청자에 한해 무료로 관람할 수 있으며, KBL 공식 유튜브 채널 ‘KBL TV’를 통해 전 경기 생중계 된다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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