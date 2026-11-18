사진=하이브-게펜레코드

하이브와 게펜레코드의 글로벌 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에서 순위를 끌어올리며 장기 흥행을 이어가고 있다.

17일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(11월 21일 자)에 따르면 캣츠아이의 세 번째 EP ‘WILD’(와일드)는 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 전주보다 12계단 상승한 53위를 기록했다.

지난 8월 발매 직후 해당 차트 1위로 진입한 ‘WILD’는 13주 연속 차트에 이름을 올렸다. 음반 판매량을 집계하는 ‘톱 앨범 세일즈’에서도 전주보다 4계단 오른 16위를 차지했다.

기존 앨범들도 꾸준한 성적을 거두고 있다. 데뷔 EP ‘SIS(Soft Is Strong)’는 ‘톱 앨범 세일즈’에서 27위에서 24위로 상승하며 누적 58주 차트인했다. 두 번째 EP ‘BEAUTIFUL CHAOS’(뷰티풀 카오스)는 48위로 재진입해 통산 70주 차트에 이름을 올렸다.

선공개곡 ‘Animal’(애니멀) 역시 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 34위를 기록하며 16주 연속 차트인했다. 이 곡의 최고 순위는 24위다. 미국 라디오 방송 횟수를 집계하는 ‘팝 에어플레이’에서는 8위에 올라 한 달째 톱10을 유지했다.

캣츠아이는 하이브 방시혁 의장이 주도하는 ‘멀티 홈, 멀티 장르’ 전략 아래 하이브와 게펜레코드가 선보인 그룹이다. 최근 미국 니켈로디언이 주최한 ‘키즈 초이스 어워드’에서 ‘페이보릿 여성 브레이크아웃 아티스트/그룹’ 부문을 수상했다.

캣츠아이는 내년 1월 ‘THE WILDWORLD TOUR’의 아시아·오세아니아 일정에 돌입한다. ‘롤라팔루자 인디아 2027’과 ‘시게트 페스티벌’ 등 해외 음악 축제에도 헤드라이너로 출연할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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