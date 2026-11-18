사진=SM엔터테인먼트

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림)이 정규 6집 발매와 함께 음악방송과 웹예능을 넘나들며 활발한 활동을 펼치고 있다.

NCT DREAM은 지난 14일 열린 ‘2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)’에서 ‘BOOM’, ‘Better Than Gold’, 신곡 ‘Boogie Woogie’ 무대를 선보였다. 데뷔 10주년을 기념해 지난 활동을 돌아보고 앞으로의 미래를 축하하는 무대로 시상식 첫날의 마지막을 장식했다.

컴백 쇼케이스를 시작으로 KBS2 ‘뮤직뱅크’, MBC ‘쇼! 음악중심’, SBS ‘인기가요’ 등 음악방송에도 출연했다. 정규 6집 타이틀곡 ‘Boogie Woogie’의 밝고 경쾌한 분위기를 살린 퍼포먼스로 팬들과 만났다.

다양한 웹예능에서도 활약 중이다. 유튜브 콘텐츠 ‘채널십오야’의 ‘쩜오야’에서 정규 6집 홍보 기회를 얻기 위해 게임에 열정적으로 임하는 모습과 나영석 PD와 뜻밖의 케미를 보여주며 웃음을 선사한 데 이어 ‘빈집대성’과 ‘아이돌 인간극장’에서는 여섯 멤버의 유쾌한 ‘찐친 케미’를 뽐냈으며 재민과 지성은 ‘우리 사이엔 편지가 있다’를 통해 서로를 향한 진솔한 마음과 돈독한 우정을 전했다.

이 밖에도 ‘Boogie Woogie’ 퍼포먼스를 다채롭게 즐길 수 있는 ‘원더킬포’, 런쥔의 감미로운 보컬을 만끽할 수 있는 ‘리무진서비스’를 비롯해 ‘가짜 김효연’, ‘모먹티비’, ‘전과자’, ‘셀폰KODE’, ‘댕냥ZIP’ 등 다양한 웹예능에서도 활약을 이어가고 있다. 오는 19일에는 런쥔, 제노, 지성이 ‘잠드뇌 하우스’에 출연할 예정이다.

음반과 음원 차트에서도 성과를 거두고 있다. 정규 6집 ‘DREAM AFTER DREAM’(드림 애프터 드림)으로 11연속 밀리언셀러에 올랐다.

또한 멜론 글로벌-K 차트 주간 및 일간 1위를 비롯해 중국 QQ뮤직 ‘플래티넘 앨범’ 인증, 디지털 앨범 판매 차트 종합 및 정규 부문 1위, 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위, 텐센트뮤직 K-팝 차트 1위 등을 기록했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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