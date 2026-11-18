사진=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 ‘춤 (CHOOM)’으로 스포티파이에서 통산 여덟 번째 억대 스트리밍 곡을 배출했다.

18일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 베이비몬스터의 미니 3집 타이틀곡 ‘춤 (CHOOM)’은 지난 17일(미국 동부시간 기준) 세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서 누적 스트리밍 1억 회를 돌파했다.

지난 5월 4일 발매 이후 약 6개월 만에 달성한 기록이다. 이로써 베이비몬스터는 ‘BATTER UP’, ‘SHEESH’, ‘LIKE THAT’, ‘FOREVER’, ‘DRIP’, ‘WE GO UP’, ‘PSYCHO’에 이어 통산 여덟 번째 스포티파이 1억 스트리밍 곡을 보유하게 됐다.

‘춤 (CHOOM)’은 신시사이저 선율과 묵직한 베이스가 특징인 힙합 댄스곡이다. 전 세계를 춤판으로 물들이겠다는 메시지를 담았으며, 비트가 전환되는 후렴 구간이 특징이다.

베이비몬스터는 올해에만 스포티파이에서 10억 회 이상의 스트리밍을 기록했다. 전체 음원의 누적 스트리밍은 31억 회를 넘어섰으며, 스포티파이 팔로워도 945만 명을 기록해 1000만 명 돌파를 앞두고 있다.

영상 콘텐츠에서도 성과를 이어가고 있다. 지난 5월 공개된 ‘춤 (CHOOM)’ 뮤직비디오와 퍼포먼스 비디오는 최근 각각 조회수 2억 회와 1억 회를 돌파했다. 공식 유튜브 채널 구독자는 1360만 명, 누적 조회수는 100억 회를 넘어섰다.

베이비몬스터는 ‘2026 MAMA AWARDS’와 ‘2026 SBS 가요대전’, 일본 후지TV ‘FNS 가요제’ 등 국내외 연말 무대에 출연한다. 내년 4월에는 미국 음악 축제 ‘2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에 오를 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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