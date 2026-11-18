사진-FNC엔터테인먼트

그룹 앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)이 첫 정규앨범 발매를 기념한 컴백 쇼를 성황리에 마쳤다.

앰퍼샌드원은 지난 17일 서울 예스24 라이브홀에서 정규 1집 ‘PATHFINDER’(패스파인더) 발매 기념 컴백 쇼 ‘THE WAY BEGINS’(더 웨이 비긴스)를 개최했다. 공연은 위버스, X, 틱톡 등 공식 채널을 통해 생중계돼 글로벌 팬들과 함께했다.

이날 앰퍼샌드원은 왕관을 착용한 채 객석에서 등장하며 공연의 시작을 알렸다. 이어 타이틀곡 ‘King’s Way’(킹스 웨이)를 다수의 댄서와 함께하는 메가 크루 군무로 선보였다. 아서왕과 엑스칼리버 전설에서 모티브를 얻은 퍼포먼스로 왕의 탄생과 시련, 자신만의 길을 개척하려는 의지를 표현했다.

신보 수록곡 무대도 이어졌다. 앰퍼샌드원은 ‘Splish Splash’, ‘AURORA’, ‘Sorry Not Sorry’, ‘일 년 만이야’ 등을 선보였으며, ‘나는 나대로’, ‘On And On’, ‘I’m Down’, ‘Broken Heart’ 등 기존 발표곡으로 무대를 채웠다. 지난달 미국 음악 페스티벌 ‘82WORLD: LA’에서 선보였던 방탄소년단의 ‘상남자’ 커버 무대를 다시 선보이며 관객의 호응을 얻었다.

팬들과 소통하는 시간도 마련됐다. 멤버들은 첫 정규앨범의 콘셉트 포토를 함께 살펴보며 촬영 비하인드를 소개하고 다양한 포즈를 선보였다.

앰퍼샌드원은 “데뷔한 지 벌써 3년이 됐다. 첫 정규앨범인 만큼 열심히 준비하고 다양한 장르의 곡을 많이 수록했다”며 “정규 1집 활동은 이제부터 시작이다. 같이 달려가면 좋겠다”고 소감을 밝혔다. 약 110분간 진행된 공연을 마친 뒤에는 하이바이 이벤트를 통해 팬들과 인사를 나눴다.

앰퍼샌드원은 오는 20일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 시작으로 본격적인 음악방송 활동에 나선다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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