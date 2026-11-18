휴맥스모빌리티의 자회사 피플카(안종형 공동대표 오른쪽)와 신한EZ손해보험(강병관 대표 왼쪽)은 피플카 전용 카셰어링 보험 개발을 위한 업무 협약을 진행했다. 휴맥스모빌리티 제공

휴맥스모빌리티의 카셰어링 자회사 피플카가 신한EZ손해보험과 손잡고 차량 대여와 보험 가입을 한 번에 처리할 수 있는 서비스를 개발한다고 18일 밝혔다.

피플카는 지난 17일 신한EZ손해보험과 업무협약(MOU)을 맺었다. 이번 협약은 피플카가 카셰어링 플랫폼 투루카를 운영하며 파악한 이용자 불편에서 출발했다. 사고 발생 시, 차량손해면책제도(CDW)의 자기부담금이나 특정 사고의 한도초과분에 대한 보상 확장이 대표적이다. 피플카는 보험 가입 절차를 예약 흐름에 자연스럽게 포함시키고, 카셰어링 이용일 단위로 필요한 기간만 가입할 수 있는 구조를 신한EZ손해보험과 함께 설계한다.

공동 개발 상품은 세 가지다. 'CDW 한도초과손해보상 제도'는 피플카가 전국 렌터카 공급사와 맺는 제휴 계약 조항에 반영해 플랫폼을 통해 대여한 고객까지 다른 ‘차량’과의 충돌사고에서 보상 범위를 넒힌다. '운전자보험'은 투루카 앱 내 선택 메뉴로 도입하며, 카셰어링 이용일 단위로 가입한다. ‘CDW 자기부담금 지원 제도’는 자차 사고 발생 시 자기부담금을 경감해주는 선택형 상품이다.

상품 개발을 위해 피플카는 플랫폼 연계와 고객 및 시장 데이터, 운영 노하우를 제공하고, 신한EZ손해보험은 사고 비용 서비스 대여약관과 임베디드로 연동한 보험 상품의 설계와 언더라이팅, 법규 자문, 시스템 연동을 맡는다.

이를 통해 투루카의 고객 데이터와 신한EZ손해보험의 상품 역량을 결합해, 오프라인 창구 중심이던 단기 보험 가입을 앱 안으로 옮길 계획이다.

안종형 피플카 공동대표는 "투루카 이용자들이 부담스러워하는 지점 중 하나가 사고 시 고객이 직접 부담하는 수리비용에 대한 문제였다"며 "예약 과정에서 필요한 보장을 바로 선택할 수 있게 해 실질적인 비용 부담을 줄이겠다"고 말했다.

강병관 신한EZ손해보험 대표는 "카셰어링처럼 이용 시점과 기간이 유동적인 서비스일수록 맞춤형 보험이 필요하다"며 "피플카와 협력해 소액·단기 보장의 공백을 줄여가겠다"고 전했다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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