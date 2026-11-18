보컬그룹 어반자카파가 크리스마스를 맞아 연말 단독 콘서트를 개최한다.

어반자카파는 오는 12월 24일부터 26일까지 사흘간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 ‘2026 어반자카파 콘서트 크리스마스’를 연다.

이번 공연은 어반자카파가 데뷔 후 17번째 겨울을 맞아 마련한 연말 콘서트다. 조현아, 권순일, 박용인 세 멤버의 하모니를 비롯해 각자의 개성을 살린 솔로 무대도 선보일 예정이다.

앞서 지난 16일 공식 SNS를 통해 공연 포스터도 공개했다. 포스터에는 크리스마스트리와 버건디색 커튼을 배경으로 포즈를 취한 세 멤버의 모습이 담겼다. 조현아는 화려한 드레스를 입고 미소를 짓고 있으며, 권순일과 박용인은 커튼 뒤에서 얼굴을 내민 채 익살스러운 표정을 짓고 있다.

소속사 앤드류컴퍼니는 “어반자카파가 17번째 겨울을 맞아 관객들과 함께 부르고 웃으며 만드는 무대를 준비하고 있다”며 “연인과 가족들이 행복하게 즐길 수 있는 연말 크리스마스 공연을 선보이겠다”고 전했다.

이번 공연의 프로듀싱을 맡은 조현아는 “선곡부터 연주와 노래까지 하나하나에 심혈을 기울이고 있다”며 “저희 공연을 통해 관객분들이 즐거운 크리스마스와 연말연시를 보냈으면 좋겠다”고 밝혔다.

공연은 12월 24일 오후 7시, 25일과 26일 오후 5시에 각각 열린다. 티켓 예매는 18일 NOL 티켓에서 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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