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NHN이 인기 애니메이션 ‘최애의 아이’를 활용한 퍼즐 게임을 전 세계 시장에 선보이며 글로벌 이용자 공략에 나선다.

NHN은 매치3 퍼즐 게임 ‘최애의 아이 퍼즐 스타(Puzzle Star)’를 글로벌 170여 개국에 정식 출시한다고 18일 밝혔다.

최애의 아이 퍼즐 스타는 인기 TV 애니메이션 최애의 아이를 기반으로 제작된 퍼즐 게임이다. 모바일 플랫폼에서 즐길 수 있으며 한국어와 일본어, 영어, 중국어 간체 및 번체 등 총 5개 언어를 지원한다.

게임은 같은 종류의 블록을 연결해 제거하는 매치3 퍼즐 방식으로 진행된다. 이용자들이 다양한 방식으로 실력을 겨룰 수 있도록 여러 게임 모드도 마련했다. 제한 시간 안에 높은 점수를 획득하는 ‘타임어택’과 상위 이용자들을 위한 최종 도전 콘텐츠 ‘스타리그’가 대표적이다. 맵과 블록 디자인, 각종 이펙트에도 공을 들여 시각적인 완성도를 높였다.

원작의 세계관과 이야기를 게임 곳곳에 담아낸 점도 눈길을 끈다. 이용자는 캐릭터 카드를 수집하고 성장시킬 수 있으며, ‘메모리 보드’를 통해 애니메이션의 주요 에피소드를 다시 살펴볼 수 있다. 오리지널 의상을 활용한 코디 콘텐츠에도 원작 스토리를 반영해 작품에 대한 몰입감을 높였다.

실제 아이돌 팬덤의 응원 문화를 접목한 독자적인 콘텐츠도 선보인다. ‘핫 트렌드’에서는 이용자가 장착한 카드의 랭킹을 높일 수 있으며, ‘스타일 앨범’을 활용하면 원하는 방식으로 꾸민 캐릭터의 모습을 사진으로 저장할 수 있다. 이를 통해 자신이 좋아하는 캐릭터의 성장 과정을 함께 만들어가는 재미를 제공한다는 계획이다.

글로벌 정식 출시를 기념한 보상 이벤트도 진행한다. 모든 이용자에게는 B코마치 아이의 코스튬과 꾸미기 아이템이 제공된다. 이와 함께 스테이지 진행에 도움을 주는 각종 게임 아이템과 가챠 10회에 해당하는 다이아 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

정중재 NHN 게임사업실장은 “최애의 아이 퍼즐 스타는 퍼즐의 재미와 함께 작품의 감동을 느낄 수 있도록 공들여 준비했다”며 “최애의 아이 팬뿐만 아니라 퍼즐 게임을 즐기는 이용자 모두가 재미있게 플레이할 수 있도록 안정적인 서비스와 풍성한 콘텐츠를 이어가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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