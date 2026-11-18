가수 임영웅의 두 번째 스타디움 공연을 담은 영화가 극장에서 관객과 만난다.

영화 임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2가 18일 전국 CGV에서 개봉했다.

영화는 임영웅과 팬덤 영웅시대가 함께 걸어온 지난 10년을 돌아보고, 앞으로 이어질 새로운 10년을 약속하는 공연 실황 영화다. 임영웅의 데뷔 10주년을 기념하는 동시에 두 번째 스타디움 입성의 순간을 대형 스크린에 옮겼다.

특히 임영웅의 공연 실황 영화가 누적 관객 100만 명을 돌파하며 하나의 극장 콘텐츠로 자리 잡았다는 점에서도 의미가 있다. 공연장에서 직접 무대를 접하지 못한 팬들은 물론, 콘서트의 감동을 다시 경험하려는 관객들이 극장을 찾으며 공연 실황 영화의 관객층도 꾸준히 넓어졌다.

첫 번째 관람 포인트는 임영웅과 영웅시대가 함께 만들어온 10년의 시간을 한 편의 영화 안에서 되짚을 수 있다는 점이다.

임영웅은 데뷔 이후 다양한 무대와 방송, 공연을 거치며 팬들과 관계를 쌓아왔다. 이번 영화는 데뷔 10주년이라는 시점에서 그간의 여정을 돌아보고, 팬들과 앞으로의 시간을 함께하겠다는 메시지를 담는다.

두 번째 스타디움 공연이라는 상징성도 더해졌다. 대규모 관객이 함께한 무대의 규모와 현장 분위기를 스크린으로 옮기며 지난 10년간 쌓아온 공연 서사를 보여준다.

두 번째 관람 포인트는 다양한 특별관 포맷이다. 일반관뿐 아니라 스크린엑스(SCREENX)와 아이맥스(IMAX)에서도 상영된다. 대형 화면과 사운드를 활용해 스타디움 무대의 규모를 극장에서 보다 입체적으로 전달한다.

특히 임영웅 영화 가운데 처음으로 CGV용산아이파크몰의 4면 스크린엑스관에서도 상영된다. 정면과 좌우 벽면에 이어 천장까지 영상 영역을 넓혀 실제 공연장 안에 들어와 있는 듯한 공간감을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

아이맥스에서는 대형 스크린과 사운드를 통해 임영웅의 보컬과 밴드 사운드, 관객의 함성 등을 보다 크게 전달한다. 같은 공연 실황이라도 상영 포맷에 따라 다른 방식으로 즐길 수 있다.

세 번째 관람 포인트는 스타디움 공연에서만 가능한 대형 무대다.

임영웅은 이번 공연에서 대표곡과 다양한 장르의 무대를 선보였다. 보컬 중심의 무대부터 퍼포먼스를 강조한 장면까지 이어지며 지난 10년간 확장해온 음악적 스펙트럼을 보여준다.

여기에 무대와 객석을 가득 채운 조명과 영상, 대규모 드론쇼 등 스타디움 규모를 활용한 연출도 스크린을 통해 다시 펼쳐진다.

개봉과 함께 공개된 두 번째 스크린엑스 포스터에는 한국적인 이미지를 연상시키는 배경을 뒤로하고 금빛 자수가 새겨진 곤룡포를 입은 임영웅이 무대에서 열창하는 모습이 담겼다.

극장 안팎에서는 개봉을 기념한 이벤트도 진행된다. 아임히어로 갤러리와 아임히어로 라운지, 아임히어로 포토스팟 등 임영웅과 공연을 주제로 한 공간이 마련됐다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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