사진=큐브엔터테인먼트 제공

걸그룹 라잇썸이 일본식 아이돌 콘셉트를 앞세워 현지 시장을 넓혀가고 있다. K-팝으로 다진 가창력과 퍼포먼스 위에 일본 특유의 '카와이(귀여움)' 감성을 입혔고, 현지 매체도 이 시도를 호평했다.

라잇썸(상아·초원·나영·히나·주현·유정)은 일본 데뷔 앨범 Re:idol에 이어 지난 6일 디지털 싱글 メリキス(Merry Kiss)를 발매했다.

일본 음악 매체 리얼사운드는 지난 17일 게재한 칼럼에서 "K-POP 그룹이 일본식 아이돌에 도전하는 이례적인 시도가 곡의 히트와 함께 새로운 팬층 확보로 이어지고 있는 것으로 보인다”고 분석했다. 이 매체는 라잇썸이 카와이 아이돌로 변신하는 과정을 상세히 다루면서 실력을 높게 평가했다. 리얼사운드는 "세세한 동작의 합이나 신체를 활용하는 방식에는 K-POP을 통해 쌓아온 실력이 살아있다"며 "캐치한 안무이면서도 6명이 함께 맞춰 춤을 추면 볼거리가 풍성한 퍼포먼스로 완성된다는 점이 라잇썸의 강점"이라고 짚었다. 이어 "일본 아이돌다운 표현 방식을 도입하면서도 기존 라잇썸만의 색깔을 잃지 않았다"고 덧붙였다.

현지 미디어와의 접점도 넓히고 있으며 방송 활동도 활발하다. TV도쿄 프리미어 MelodiX!에서 첫 현지 음악방송 무대를 소화했고, 도카이TV 아침 정보 프로그램 스위치!에도 게스트로 출연했다. 라디오에서는 FM오사카 라잇썸의 Re:Radio로 팬들과 정기적으로 만나고 있으며, 도카이라디오 POP!POP!KPOP!!과 OH! MY CHANNEL!, CBC라디오 오시마시(推シマシ) 등에도 얼굴을 비쳤다.

라잇썸은 오는 12월 28일 도쿄 스포티파이 오이스트(Spotify O-EAST)에서 일본 데뷔 후 첫 현지 쇼케이스를 연다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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