수능을 하루 앞두면 평소 잘 먹던 미역국도 괜히 망설여진다. 시험에서 ‘미끄러진다’는 속설 때문이다.

오는 19일 수능을 치르는 수험생의 식사를 준비할 때 기준은 간단하다. 평소 먹고 나서 속이 편했는지다. 시험장에서 긴 하루를 보낼 감독관에게는 오래 서 있는 동안 허리와 다리의 부담을 덜 방법이 필요하다. 이진호 자생한방병원장의 도움말로 수능 전날 밤부터 시험이 끝날 때까지 챙길 건강 수칙을 짚었다.

이해를 돕기 위해 AI로 생성한 이미지, 자생한방병원 제공

◆전날엔 평소처럼 자고, 도시락은 익숙한 반찬으로

시험을 앞두고 잠을 설치면 피로가 쌓여 이튿날 두통이 심해질 수 있다. 전날 밤에는 평소 취침 시간을 지키는 게 좋다. 긴장이 걱정되더라도 한 번도 먹어보지 않은 우황청심원을 시험 당일 처음 복용하는 일은 피한다. 사람에 따라 졸음이 올 수 있어서다.

아침상에 미역국을 올려도 괜찮다. 평소 즐겨 먹고 소화에도 문제가 없었다면 시험날이라고 피할 이유는 없다. 반대로 합격을 기원하는 엿이나 찹쌀떡도 굳이 챙겨 먹을 필요는 없다. 엿은 당분이 많고 찹쌀떡은 한꺼번에 많이 먹으면 속이 더부룩할 수 있다.

점심 도시락도 집에서 먹던 반찬으로 꾸리면 된다. 따뜻한 밥에 달걀말이나 두부조림, 익힌 채소를 곁들이고 따뜻한 국물이 당긴다면 보온병에 뭇국이나 맑은 된장국을 담는다. 평소 기름지거나 매운 음식을 먹고 속이 불편했다면 이날은 도시락에서 빼는 편이 낫다.

◆시험지 받기 전 머리가 지끈… 쉬는 시간엔 고개 들고 목 풀기

시험지를 받아들기도 전에 머리 양쪽이 띠를 두른 듯 조이거나 뒷목이 뻣뻣해지는 수험생이 있다. 불안과 스트레스로 목과 어깨 주변이 긴장할 때 나타날 수 있는 증상이다. 긴장은 위장 움직임에도 영향을 준다. 평소 소화가 잘되던 수험생도 시험 직전에는 배가 아프거나 속이 더부룩할 수 있다.

쉬는 시간까지 책상에 고개를 숙이고 있기보다는 잠시 몸을 펴고 목 주변을 가볍게 풀어보자. 의자에 앉아 양손을 포개 오른쪽 쇄골 위에 얹는다. 천천히 숨을 내쉬면서 고개를 왼쪽으로 돌리고, 턱 끝이 오른쪽 쇄골에서 멀어지도록 고개를 살짝 젖힌다. 목 옆이 가볍게 당기는 정도에서 15초간 유지한 뒤 반대쪽도 같은 방법으로 풀어준다.

◆오래 서 있는 감독관, 발뒤꿈치 들었다 내리기

수험생의 집중을 흐트러뜨릴까 발소리도 조심스러운 감독관은 한자리에 오래 서 있기 쉽다. 같은 자세가 이어지면 몸을 곧게 세우는 허리 근육에 피로가 쌓인다. 걸을 때마다 수축과 이완을 반복하며 혈액을 심장 쪽으로 밀어 올리던 종아리 근육도 덜 움직여 다리가 붓거나 무겁게 느껴질 수 있다.

시험 중에는 제자리에서 양발에 번갈아 체중을 싣거나 발뒤꿈치를 천천히 들었다 내리는 것만으로도 종아리 근육을 움직일 수 있다. 교시가 끝나면 잠깐이라도 걸으며 굳은 다리를 풀어준다.

이진호 병원장은 “수험생은 충분한 수면과 평소 생활 리듬을 유지하며 컨디션 관리에 신경 쓰고, 감독관 역시 시험 이후 허리나 다리 통증이 지속된다면 가볍게 넘기지 말고 적절한 치료를 받는 것이 바람직하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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