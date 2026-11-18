‘카오스 제로 나이트메어’가 해외 이용자들의 선택을 받으며 스토리 경쟁력을 인정받았다.

스마일게이트는 자사가 서비스하고 슈퍼크리에이티브가 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어’가 구글플레이 ‘올해를 빛낸 수상작 2026’에서 대만·홍콩·마카오 지역 ‘올해를 빛낸 스토리 게임’ 부문에 선정됐다고 18일 밝혔다.

카제나는 정체를 알 수 없는 현상 카오스로 세계가 멸망한 이후, 거대한 함선 방주를 거점으로 살아남기 위한 여정을 이어가는 이야기를 담았다. 독특한 다크 판타지 세계관을 앞세워 출시 초기부터 이용자들의 관심을 모았다.

게임의 스토리 콘텐츠 역시 호평을 얻은 요소다. 시즌마다 새로운 주제를 중심으로 전개되는 메인 스토리는 물론, 각 전투원이 간직한 트라우마와 그에 얽힌 비밀을 이야기로 풀어낸 트라우마 코드가 글로벌 이용자들의 좋은 반응을 이끌었다. 이번 수상은 카제나가 구축한 탄탄한 세계관과 높은 몰입도의 플레이 경험을 인정받았다는 점에서 의미를 더한다.

김주형 스마일게이트 사업 실장은 “출시 후 1년 동안 이용자 여러분에게 더욱 완성도 높은 플레이 경험을 제공해 드리기 위해 노력해 온 만큼 이번 수상이 더욱 의미 있게 다가온다”며 “앞으로도 매 시즌 더 나은 모습으로 변화하기 위해 개발팀 모두 최선을 다하겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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