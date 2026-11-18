뮤지컬 두 도시 이야기가 12년 만에 새로운 프로덕션으로 돌아왔다.

쇼노트가 기획·제작한 뮤지컬 두 도시 이야기는 지난 11일 광림아트센터 BBCH홀에서 개막했다.

작품은 “최고의 시절이자, 최악의 시절. 지혜의 시대이자 어리석음의 시대였다”라는 문장으로 시작하는 찰스 디킨스의 동명 소설을 원작으로 한다. 프랑스 혁명을 배경으로 파리와 런던을 오가며 사랑과 희생, 구원의 이야기를 그린다.

이번 시즌은 12년 만에 다시 선보이는 한국 프로덕션인 만큼 무대와 음악, 연출을 새롭게 구성했다.

무대는 파리와 런던이라는 두 도시의 대비를 중심에 뒀다. 무대 구조와 조명, 영상을 함께 활용해 공간의 깊이를 살렸고, 혁명의 장면에서는 군무와 앙상블을 통해 시대의 혼란과 긴장감을 표현했다.

질 산토리엘로가 만든 음악도 작품의 흐름을 이끈다.

정의로운 세상(The Way It Ought to Be)은 같은 멜로디를 서로 다른 인물과 상황에서 변주해 두 도시와 인물들의 대비를 보여주는 넘버다. 개막 전 뮤직비디오로 먼저 공개된 기억 안나(I Can’t Recall)도 이번 시즌의 주요 곡 가운데 하나다.

특히 이번 한국 프로덕션에서는 프랭크 와일드혼의 신곡 죽는다면 사랑으로(I’ll Die for Love)이 처음 공개됐다. 기존 넘버에 새로운 곡까지 더해지며 12년 전 한국 공연과는 다른 음악적 구성을 선보인다.

배우들도 대거 무대에 올랐다.

시드니 칼튼 역은 카이, 신성록, 고은성이 맡았다. 냉소적인 변호사로 살아가던 시드니가 한 사람을 사랑하게 되면서 자신의 삶을 바꾸고 희생을 선택하는 과정을 연기한다.

찰스 다네이 역에는 백형훈, 진태화, 노윤이 출연한다. 프랑스 귀족 출신이지만 가문의 가치관을 거부하고 자신만의 신념을 따르는 인물이다.

루시 마네트 역은 선민, 이지혜, 김수연이 맡았고, 프랑스 혁명의 중심에 서 있는 마담 드파르주 역에는 이영미와 김소향이 나선다.

이재준 연출, 구소영 음악감독, 이현정 안무감독, 이희준 번역가 등이 창작진으로 참여했다.

두 도시 이야기의 극본과 작곡, 작사를 맡은 질 산토리엘로는 12년 만에 새롭게 만들어진 한국 프로덕션을 보기 위해 직접 내한했다.

공연을 관람한 질 산토리엘로는 “이번 한국 공연은 과거 브로드웨이에서 올라가기를 상상했던 바로 그 공연의 모습”이라고 평가했다.

특히 영상 연출을 주요 관전 포인트로 꼽았다.

질 산토리엘로는 “무대 뒤편에 막을 놓고 영상을 활용해 공간의 깊이감을 살렸다”며 “영상과 배우들의 움직임이 만나 입체적이고 생동감 있는 무대가 완성됐다”고 말했다.

찰스 디킨스의 원작이 가진 방대한 서사를 무대 위에 압축하면서 시드니 칼튼의 변화와 선택을 중심으로 이야기를 끌고 가는 두 도시 이야기는 혁명의 격랑 속에서 한 인간이 어떤 결정을 내리는지를 따라간다.

뮤지컬 두 도시 이야기는 내년 2월 8일까지 광림아트센터 BBCH홀에서 공연된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]