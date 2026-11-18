메타코미디가 메타코미디클럽 홍대 개관 3주년을 맞아 연말 기념 공연을 연다.

메타코미디는 오는 12월 17일부터 31일까지 서울 마포구 메타코미디클럽 홍대에서 3주년 기념 공연을 개최한다. 총 6개 프로그램, 9회 공연으로 구성되며 곽범, 이창호, 조훈을 비롯한 코미디언들이 무대에 오른다.

이번 공연에서는 만담과 꽁트, 스탠드업 등 서로 다른 형식의 코미디를 한자리에서 만날 수 있다. 프로그램마다 출연진과 콘셉트를 달리해 2주 동안 여러 장르의 무대를 선보인다.

첫 공연은 12월 17일 열리는 경매를 부탁해다. 곽범, 강현석, 이재율, 이선민, 유영우, 구정모가 출연한다.

18일에는 유스데스크, 보따, 뚝사대가 참여하는 만담의 밤이 이어지고, 19일에는 카우클럽과 오디디 등이 꽁트어셈블: 2026 LAST CALL 무대를 꾸민다.

크리스마스인 24, 25일에는 크리스마스 어셈블이 열린다. 만담과 꽁트, 스탠드업을 함께 구성한 공연으로, 24일에는 이창호가 호스트를 맡고 25일에는 조훈이 진행한다.

27일에는 강현석이 호스트로 나서는 오싹괴담회: 고스트헌팅이 오후 4시와 7시 두 차례 열린다. 구정모, 박상아, 박성순, 조훈, 이제규, 박철현, 김태현 등이 회차별로 출연한다.

마지막 날인 31일에는 츳코미참기서바이벌 FINAL이 3주년 기념 공연의 마지막을 장식한다. 구정모, 오디디, 우다온, 박상아, 주원빈, 김진경이 출연한다.

메타코미디클럽 홍대 3주년 기념 공연 티켓은 오는 19일 오후 5시 네이버 예약을 통해 판매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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