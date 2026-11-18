CJ ENM의 글로벌 K-팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)가 공연·라이브 콘텐츠 확대에 힘입어 글로벌 팬들의 이용 증가세를 이어가고 있다.

엠넷플러스는 올해 아티스트 단독 콘서트와 컴백쇼, KCON 등 다양한 공연 콘텐츠를 선보인 데 이어 오는 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 열리는 ‘2026 MAMA AWARDS’를 글로벌 생중계할 예정이다.

올해 엠넷플러스에서는 아티스트 단독 공연의 온라인 라이브 이용이 활발하게 이뤄졌다. 지난 3월 제로베이스원 월드투어 앙코르 서울 공연을 생중계한 데 이어 9월에는 아이브 월드투어 타이베이 공연을 선보였다. 아이브 공연은 대만, 일본, 홍콩, 미국, 캐나다 등 34개 지역에서 라이브 시청권이 판매되며 엠넷플러스 해외 공연 라이브 가운데 최다 판매 기록을 세웠다.

KCON 관련 라이브 콘텐츠도 성장세를 보였다. 지난 5월 열린 ‘KCON JAPAN 2026’에서는 레드카펫과 X STAGE 라이브 조회수가 전년 대비 각각 3.6배, 3.8배 증가했다. 8월 개최된 ‘KCON LA 2026’의 무료 라이브 전체 조회수 역시 전년보다 약 1.8배 늘었다.

라이브 시청이 다른 콘텐츠 이용으로 이어지는 흐름도 확인됐다. ‘KCON LA 2026’ 관련 콘텐츠 이용자 10명 중 8명 이상이 해당 아티스트의 다른 영상이나 K-팝 콘텐츠를 추가로 시청한 것으로 나타났다.

엠넷플러스는 이러한 흐름을 이어 오는 20일과 21일 ‘2026 MAMA AWARDS’의 레드카펫과 시상식을 전 세계에 생중계한다. 시상식 전후로는 팬들이 참여할 수 있는 다양한 이벤트도 마련했다.

‘Mnet Plus Reward Card for MAMA AWARDS’와 ‘MAMA FAN FESTA’ 연계 스탬프 랠리 등을 통해 온라인 시청과 현장 참여를 연결한다. 특히 ‘FAN CHALLENGE’에서는 시청 예약, 아티스트 응원 댓글, 현장 미션 등을 통해 스탬프를 적립할 수 있다. 오사카 현장을 찾지 못하는 팬들도 온라인으로 참여할 수 있다.

이 밖에도 오는 22일 몬스타엑스 앙코르 콘서트와 29일 마마무 월드투어 타이베이 공연을 온라인 생중계하며 라이브 콘텐츠를 확대할 예정이다.

엠넷플러스 관계자는 “글로벌 팬들이 좋아하는 아티스트의 주요 무대를 어디서든 실시간으로 함께하고, 그 관심을 또 다른 콘텐츠와 경험으로 이어갈 수 있도록 공연·라이브 콘텐츠를 확대하고 있다”며 “앞으로도 K-팝의 주요 순간을 글로벌 팬들이 보다 쉽고 다채롭게 즐길 수 있도록 콘텐츠와 서비스를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

‘2026 MAMA AWARDS’는 오는 20~21일 일본 교세라 돔 오사카에서 개최된다. 팬 참여형 페스티벌 ‘MAMA FAN FESTA’는 21일까지 오사카 일대와 엠넷플러스에서 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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