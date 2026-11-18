배우 전승훈이 신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다로 스크린에서 임다혜를 다시 연기한다.

신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다는 휴식을 기대하며 군병원에 입원한 ‘신병즈’가 병원을 둘러싼 기묘한 소문을 접한 뒤 비밀을 파헤치는 호러 코미디다.

전승훈은 드라마 신병 시리즈에 이어 임다혜 역을 맡았다. 임다혜는 큰 키와 무표정한 얼굴, 짧은 말투가 특징인 인물로 시리즈에서 ‘모아이 석상’이라는 별명으로 불렸다.

최근 공개된 티저 포스터에는 임다혜를 비롯해 박민석(김민호), 최일구(남태우), 문빛나리(김요한), 강찬석(이정현), 성윤모(김현규)가 어두운 군병원 복도에 모여 있는 모습이 담겼다.

환자복 차림의 인물들이 손전등을 들고 주변을 살피는 가운데, 전승훈은 190cm의 큰 키로 가장 높은 곳에서 손전등을 비추고 있다. 뒤편 환자 침대에서는 정체를 알 수 없는 사람의 발도 포착돼 군병원에서 벌어질 사건을 예고한다.

전승훈은 신병 시즌1부터 임다혜 역으로 출연해왔다. 큰 체격과 무표정한 얼굴, 단답형 말투로 원작 애니메이션 캐릭터의 특징을 실사로 옮겼다.

이번 영화에서는 기존 신병즈 멤버들과의 호흡에 더해 새롭게 합류한 인물들과도 만난다. 류경수는 의문의 병사 유재훈, 트와이스 정연은 간호장교 유정연 역을 맡았다.

신병 더 무비: 군병원에 귀신이 산다는 오는 12월 30일 전국 극장에서 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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