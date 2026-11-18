그룹 트와이스 나연이 솔로 컴백을 앞두고 신곡 ‘BABY ANGEL’(베이비 엔젤)의 퍼포먼스 일부를 공개했다.

나연은 지난 17일 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 ‘NA-sty’(나스티)의 타이틀곡 ‘BABY ANGEL’ 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.

공개된 영상에서 나연은 푸른 하늘을 배경으로 하얀 날개를 달고 등장했다. 순백의 의상으로 천사를 연상시키는 분위기를 연출한 나연은 신곡의 후렴구에 맞춰 독무를 선보이며 퍼포먼스 일부를 처음 공개했다.

특히 날개를 표현한 손동작이 포인트 안무로 등장해 눈길을 끌었다. 나연은 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 “이번 뮤직비디오 티저에서 ‘BABY ANGEL’의 날개를 표현한 손동작을 보여드렸다”며 “이외에도 엔젤링을 연상시키는 안무도 있으니 기대해 달라. 다양한 볼거리를 담은 무대인 만큼 퍼포먼스 하나하나 눈여겨봐 주시면 좋겠다”고 전했다.

나연은 이번 신곡에서 특유의 유려한 춤선과 곡의 분위기에 따라 달라지는 표정 연기를 선보일 예정이다. 가볍고 청량한 에너지를 강조한 퍼포먼스로 기존 솔로 활동과는 또 다른 매력을 보여줄 것으로 기대된다.

나연은 오는 20일 오후 2시 새 싱글 ‘NA-sty’를 발매하고 약 2년 5개월 만에 솔로 아티스트로 컴백한다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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