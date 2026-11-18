사진=멜론

음악플랫폼 멜론이 온라인 절 ‘산사’와 손잡고 이용자들이 올해의 음악을 돌아볼 수 있는 특별한 공간을 마련했다.

카카오엔터테인먼트는 멜론의 개인별 뮤직 리포트 서비스 ‘2026 마이레코드’와 연계해 온라인 절 ‘산사’에 ‘성찰의 뜰’을 열었다고 18일 밝혔다.

‘성찰의 뜰’은 이용자가 올해 가장 기억에 남는 노래와 사연을 공유하는 온라인 공간이다. 지난 17일부터 다음 달 1일까지 운영된다.

이용자는 올해 자주 들었거나 특별한 추억이 담긴 노래 한 곡을 골라 사연과 함께 기와 또는 연등에 기록할 수 있다. 다른 이용자들이 남긴 기와와 연등을 선택하면 곡명과 가수, 노래에 얽힌 이야기도 확인할 수 있다.

음악을 즐길 수 있는 ‘멜론 속세존’도 마련됐다. 이용자가 ‘헤드셋 쓰기’를 선택하면 음악을 감상할 수 있고, ‘춤추기’를 누르면 자신의 아바타가 음악에 맞춰 춤을 춘다.

이번 협업은 멜론의 연말 음악 결산 서비스 ‘2026 마이레코드’와 연계해 기획됐다. 마이레코드는 이용자의 연간 감상 이력을 바탕으로 총 감상 시간, 가장 많이 들은 곡과 아티스트, 계절별 플레이리스트 등을 보여주는 서비스다. 올해는 계절별로 가장 많이 감상한 곡을 소개하는 ‘제철 곡’과 한 해를 정리하는 ‘마이클립’ 기능도 추가됐다.

멜론 관계자는 “‘지금의 나’에 집중하는 산사와 ‘올해의 나’를 돌아보는 마이레코드가 만난 만큼, 분주한 연말 ‘성찰의 뜰’에 들러 나만의 ‘올해의 한 곡’을 공유하고 다른 이들의 음악 이야기도 함께 나눠 보시길 바란다”고 전했다.

‘산사’는 개인 개발자 박진원이 인공지능(AI)을 활용해 제작한 온라인 절이다. 지난 10월 말 공개된 이후 일주일 만에 방문자 150만명을 넘어서며 관심을 모았다. 이용자들이 온라인에서 휴식을 취하고 마음의 안정을 찾는 공간으로 활용되고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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