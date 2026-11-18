그룹 투모로우바이투게더(TXT) 태현이 4년 만에 ‘리무진서비스’를 다시 찾아 성장한 가창력을 선보였다.

태현은 지난 17일 유튜브 채널 ‘KBS Kpop’을 통해 공개된 ‘리무진서비스’에 출연해 신곡 ‘Angel Bite’(엔젤 바이트)를 비롯한 다양한 무대를 선보였다.

이날 태현은 미니 9집 ‘PERFECT STORM’(퍼펙트 스톰)의 타이틀곡 ‘Angel Bite’를 시작으로 박진영의 ‘난 여자가 있는데’, 마이클 잭슨의 ‘Rock With You’, 휘성의 ‘다시 만난 날’ 등을 열창했다.

4년 전 첫 출연 이후 달라진 창법을 소개해 눈길을 끌었다. 태현은 “첫 출연이 제 인생의 두 번째 페이지를 열어줬다”며 당시 방송을 계기로 발성 훈련을 시작했다고 밝혔다. 이어 “4년 전보다 더 넓은 음역을 적은 힘으로 소화할 수 있게 됐다”고 설명했다.

이에 이무진은 “기복이 없다는 큰 장점을 더 잘 다듬었다”, “라이브 능력치는 만렙을 찍었다고 본다”며 태현의 성장을 칭찬했다.

태현은 100회 이상의 콘서트와 페스티벌, 버스킹 경험도 언급했다. 그는 “많은 무대에 서면서 다양한 환경에서 노래하는 게 편해졌다”며 공연장에서 마주한 팬들의 얼굴과 응원 문구를 떠올리면서 “하나하나 너무 소중한 마음”이라고 전했다.

신곡 ‘Angel Bite’에 대해서는 “10대 때는 학창 시절의 고민을 노래했다면 이번에는 20대가 되어 마주한 또 다른 어려움을 담았다”고 소개했다. 경쾌한 멜로디와 염세적인 가사의 대비가 곡을 더욱 역동적으로 만든다는 설명도 덧붙였다.

방송 말미에는 이무진과 함께 빅뱅의 ‘눈물뿐인 바보’를 듀엣으로 불렀다. 태현은 연습생 오디션 당시 랩으로 합격했던 일화를 공개하며 “오늘 모아(MOA)에게 랩을 보여주려고 이 곡을 골랐다”고 밝혔다.

투모로우바이투게더는 지난 16일 발매한 미니 9집 ‘PERFECT STORM’으로 한터차트 16일 자 일간 음반 차트 1위에 올랐다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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