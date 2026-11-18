유해란. 사진=뉴시스

태극 낭자들이 올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약한 한국 선수들이 시즌 최종전에서 정상을 노린다.

LPGA 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만 달러)가 오는 19일부터 나흘간 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프클럽(파72)에서 개최된다.

이번 대회는 올 시즌 상위 60위 안에 든 선수들이 출전해 컷 탈락 없이 우승자를 가린다. 우승 상금은 400만 달러다.

한국 선수는 유해란, 김효주, 최혜진을 비롯해 윤이나, 김세영, 임진희, 김아림, 양희영, 신지은, 이미향, 황유민, 이소미, 전인지 등 13명이 출격한다. 이 대회에서 최근 한국 선수들이 강세를 보였다. 2019년 김세영, 2020년과 2021년 고진영, 2023년 양희영이 우승을 차지한한 바 있다.

유해란, 김효주, 최혜진에게 시선이 쏠린다. 유해란은 올해 메이저 대회에서만 두 차례 우승 트로피를 들어 올렸다. 12차례 ‘톱10’에 오르며 활약했다. 올해 LPGA 투어에서 두 차례 정상에 오른 김효주는 최종전에서 3승을 정조준한다. 지난 3월 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십 이후 우승이 없다. 이번 대회에서 멋진 피날레를 장식하겠다는 각오다.

최혜진은 생애 첫 우승에 도전한다. LPGA 투어에서만 10차례 준우승했다. 다만 최근 4개 대회에서 3번 준우승을 차지할 정도로 컨디션이 뛰어나다.

세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국), 지노 티찌군(태국)이 우승 후보다. 코르다는 이번 대회를 제패하면 명예의 전당 입성에 필요한 점수(27점)를 모두 채운다. 티띠꾼(태국)은 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 우승에 도전한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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