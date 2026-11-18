우승 트로피를 들어올린 김나인. 사진=대한보디빌딩협회 제공

이예린이 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 사진=대한보디빌딩협회 제공

한국 보디빌딩 선수단이 2026 세계피트니스 & 보디빌딩연맹(IFBB) 아시아선수권대회에서 여자 마스터즈 부문 국가별 종합 1위, 여자 부문 종합 2위, 남자 부문 종합 3위를 달성했다.

17일 대한보디빌딩협회에 따르면 대표팀은 지난 16일 태국 파타야에서 끝난 대회에서 금메달 8개와 은메달 9개, 동메달 7개 등 총 24개의 메달을 획득했다.

특히 이재천(세종시보디빌딩협회)은 남자 게임즈 클래식 보디빌딩 +171cm급과 클래식 보디빌딩 +175cm급에서 각각 금메달과 오버롤 우승을 차지하며 두 종목을 석권했다. 지난 세계선수권대회에 이어 아시아선수권대회에서도 정상에 올랐다.

여자 종목에서도 다관왕이 탄생했다. 이예린(구미시체육회)은 여자 핏 모델 –163cm급에서 체급 금메달과 오버롤을 차지한 데 이어, 여자 비키니 -164cm급과 마스터즈 비키니 오픈에서도 우승하며 금메달 3관왕에 올랐다. 김나인(엘리트짐)은 여자 보디피트니스 -163cm급에서 금메달과 오버롤을 차지하고, 마스터즈 보디피트니스 35세 이상 오픈에서도 금메달을 추가하며 2관왕을 달성했다. 최서영(구미시체육회) 역시 여자 보디피트니스 +163cm급에서 금메달을 획득했다. 이밖에도 한국 선수단은 은메달 9개, 동메달 7개를 획득하는 등 메달 획득에 힘을 보탰다.

대한보디빌딩협회 관계자는 “이번 대회를 통해 대한민국 보디빌딩의 우수한 경기력과 국제무대에서의 경쟁력을 다시 한번 확인했다”며 “앞으로도 체계적인 선수 육성과 지속적인 지원을 통해 대한민국 보디빌딩의 위상을 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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