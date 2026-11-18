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사카구치 켄타로가 치밀한 전략으로 잔혹한 ‘죄수의 딜레마’를 무너뜨렸다. 참가자 전원이 살아남는 뜻밖의 결과를 이끌어내며 짜릿한 반전과 카타르시스를 안겼다.

지난 17일 방송된 채널A 화요드라마 ‘키드냅 게임’ 7회에서는 범인이 생존자들을 대상으로 새로운 탈락 게임을 시작하는 모습이 그려졌다. 갑작스럽게 화상 회의를 소집한 범인은 참가자 모두에게 한 표씩 투표권을 부여한 뒤, 24시간 후 가장 많은 표를 얻은 사람을 탈락시키겠다고 선언했다.

니이데 토시로(사카구치 켄타로)는 모든 참가자가 자신에게 한 표씩 행사해 동점을 만들면 누구도 탈락하지 않을 수 있다는 규칙의 허점을 발견했다. 하지만 자신의 생존을 우선시할 수밖에 없는 인간의 심리를 이용한 ‘죄수의 딜레마’가 작동하면서 참가자들 사이에는 서로를 믿지 못하는 분위기가 짙어졌다.

이때 홍콩의 국제 변호사 앤디 웡(스탠리 야우)이 니이데 토시로와 한기주(이준기)에게 접근했다. 그는 히가 쿠라노스케(미츠시마 신노스케)에게 표를 집중하자고 제안했다. 히가가 과거 타인을 배신하며 성공한 위험인물인 데다, 인질로 잡힌 어머니 역시 암으로 살날이 얼마 남지 않았다는 이유였다.

모두를 살리겠다는 뜻을 밝혀온 니이데 토시로마저 이 제안에 흔들리는 모습을 보이자 한기주는 크게 실망했다. 그는 니이데에게 협력한 것이 잘못이었다고 분노하며, 히가의 어머니를 죽게 내버려두지 않겠다며 자리를 떠났다.

이후 한기주는 히가에게 직접 연락해 앤디 웡의 계획을 알렸다. 자신이 살아남게 된다면 히가 어머니의 병을 반드시 치료해 주겠다고 약속하기도 했다. 그러나 히가가 전한 이야기는 예상 밖이었다. 앤디 웡이 실제로 노리는 사람은 히가가 아닌 한기주였던 것. 앤디 웡은 이미 싱가포르와 나하를 자기편으로 끌어들여 한기주에게 세 표를 몰아 탈락시키려는 계획을 세웠고, 히가 역시 그의 설득에 넘어간 상태였다.

탈락할 경우 딸의 목숨까지 위험해질 수 있다는 두려움에 사로잡힌 한기주는 결국 직접 앤디 웡을 제거해 살인 미션을 완수하기로 마음먹었다. 그는 칼을 챙겨 홀로 앤디 웡을 찾아갔지만, 상대는 이미 상황을 눈치채고 니이데 토시로까지 현장으로 불러둔 뒤였다.

한기주가 앤디 웡을 향해 달려들려는 순간 니이데 토시로가 급히 나타나 그를 온몸으로 막아섰다. 앤디 웡은 부하에게 한기주가 칼을 들고 폭주하는 장면을 촬영하게 했다. 이를 다른 참가자들에게 전송해 한기주에게 표를 던지도록 유도하려는 계략이었다. 특히 이들을 촬영한 부하들은 앞서 타이베이에서 니이데와 한기주의 뒤를 쫓았던 의문의 일당으로 밝혀졌다.

미션에 또다시 실패한 한기주는 극단적인 선택으로 지령을 끝내려 했다. 그러나 니이데 토시로는 이번에도 그를 막아섰고, 한기주에게 자신의 한 표를 자신에게 달라고 호소했다.

투표 종료 시각이 다가오고 화상 회의가 재개되자 예상 밖의 결과가 드러났다. 참가자들의 선택을 치밀하게 계산한 니이데 토시로의 전략이 적중한 것이다. 앤디 웡은 한기주를, 한기주는 니이데 토시로를, 히가 쿠라노스케는 앤디 웡을 지목했다. 니이데 토시로는 재니스 라우(캐리 웡)를 선택했고, 재니스 라우는 히가 쿠라노스케에게 표를 던졌다. 결국 모든 표가 한 표씩 분산되면서 동점이 만들어졌고, 탈락자는 단 한 명도 나오지 않았다.

계획이 무산되자 범인은 참가자들에게 또 다른 위협을 가했다. 그는 이번에 탈락했다면 더 큰 지옥을 겪지 않았을 것이라며, 상대가 죽을 때까지 싸워야 하는 천적 사이의 ‘죄수의 딜레마’를 맛보라고 경고했다. 이어 “탈락 게임은 이제부터 시작”이라는 섬뜩한 말을 남긴 채 먼저 화상 회의에서 나갔다.

회의가 끝난 뒤 니이데 토시로는 앤디 웡에게 5년 전 도쿄에서 사망한 유학생의 변호를 맡은 적이 있는지 물으며 과거 사건과 참가자들의 관계를 추적했다. 하지만 앤디 웡은 기억나지 않는다며 답을 피했고, 재니스 라우와 히가 쿠라노스케도 당시 도쿄에 있지 않았다고 선을 그었다. 아직 사건의 전모가 밝혀지지는 않았지만, 니이데 토시로의 용기와 신념은 참가자들에게 올바른 선택의 의미를 되새기게 했다. 소중한 사람을 지키기 위해 서로 힘을 모을 수 있다는 희망도 전했다.

화상 회의 이후 니이데 토시로와 한기주는 서로의 진심을 확인하며 다시 굳건한 관계를 회복했다. 하지만 누군가 두 사람의 일거수일투족을 감시하고 있다는 불안감은 계속됐다. 이들을 몰래 지켜보던 감시자의 정체가 과거 칵테일 바에서 수수께끼의 청년(카사마츠 쇼)에게 붙잡혀 있던 종업원으로 드러나면서 긴장감은 한층 고조됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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