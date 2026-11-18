사진=대한축구협회 제공

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다사다난했다. 손흥민(LAFC)에게 2026년은 기쁨과 아쉬움이 교차했다. 월드컵에서 조별리그 탈락이라는 아픔을 겪었지만 한국 축구의 새 역사를 세웠다. 아울러 대표팀 주장으로서의 책임감 역시 가볍게 넘길 수 없었다.

로베르트 모레노(스페인) 임시 감독이 이끄는 한국 남자 축구대표팀은 18일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 끝난 11월 A매치 2연전의 두 번째이자 올해 마지막 평가전에서 1-0으로 승리했다. 손흥민도 올해 마지막 경기를 마쳤다.

가장 큰 아쉬움은 2026 북중미 월드컵이었다. 손흥민은 4번째 월드컵에 나섰지만 단 한 개의 공격포인트도 기록하지 못하며 부진했다. 손흥민이 월드컵에서 공격포인트를 기록하지 못한 건 이번이 처음이었다.

이후 절치부심했다. 지난 9월 로베르트 모레노 임시 감독이 지휘봉을 잡은 뒤 에콰도르전과 우루과이전에서 연속골을 터뜨렸고 지난달 우즈베키스타전에서 골 맛을 봤다. A매치 통산 59호골을 터뜨리며 차범근 전 대표팀 감독의 58골을 넘어 한국 남자 축구 A매치 역대 최다 득점 1위로 올라섰다.

기쁨이 오래가지는 못했다. 우즈베키스탄전을 마친 뒤 대표팀 내 갈등이 수면 위에 올랐다. 이른바 ‘96라인’과 손흥민의 관계를 둘러싼 불화설이 불거졌다. 국회 국정감사에서는 대표팀 선수들이 손흥민을 이름 대신 등번호인 ‘7번’으로 부른다는 발언까지 나왔다. 리더십에 물음표가 생겼다.

다행히 지난 14일 사우디아라비아전을 앞두고 손흥민은 팀 내 갈등을 봉합했다. 하지만 경기력까지 뒷받침되지는 않았다. 사우디전과 카타르전 모두 침묵하며 부진했다. 손흥민은 올해 A매치 13경기에서 5골로 예전 같은 존재감을 보여주지 못했다.

이제 손흥민은 소속팀으로 돌아간다. 오는 24일 세인트루이스 시티 SC와 2026 미국 메이저리그 사커(MLS)컵 플레이오프(PO·3전2선승제) 1라운드 1차전에 출전한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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