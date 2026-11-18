배우 김강우가 24년째 이어온 아내와의 변함없는 애정을 공개했다. 결혼기념일마다 손편지를 건네고 지금까지 쓴 편지만 100통이 넘는다는 그는 정작 아내에게 답장을 받아본 적은 없다며 현실적인 부부 일화를 전해 웃음을 자아냈다.

지난 17일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들' 334회에는 배우 김강우가 게스트로 출연해 아내와의 첫 만남부터 결혼 생활에 얽힌 다양한 이야기를 들려줬다.

이날 송은이가 두 사람의 첫 만남을 묻자 김강우는 데뷔를 앞두고 지인의 소개로 아내를 만났다고 밝혔다. 그는 "'해안선'이라는 영화로 데뷔했는데, 그 작품을 촬영하고 있을 때 만났다"며 당시를 떠올렸다.

이어 8년간의 연애 끝에 2010년 결혼했다고 설명했다. 연애 기간과 결혼 생활을 합쳐 24년째 함께하고 있는 셈이다. 김강우는 "지금도 아내가 제일 재밌다"고 말하며 오랜 시간이 흘러도 변하지 않은 애정을 드러냈다.

김숙은 평소에도 유명한 김강우의 사랑꾼 면모를 언급했다. 그는 "24년 동안 아내에게 쓴 편지만 100통이 넘는다"고 밝혀 출연진들의 관심을 모았다. 이에 김강우는 최근에도 결혼기념일을 맞아 아내에게 편지를 써줬다며 여전히 손편지로 마음을 표현하고 있다고 전했다.

다만 편지를 받은 아내의 반응은 예상보다 담백했다. 김강우는 "아내가 답장은 해주지 않는다"며 "워낙 털털한 사람이라 '고맙다'는 말 정도 해준다"고 설명했다.

아내와의 또 다른 일화도 공개했다. 김강우는 크리스마스마다 아내에게 카드를 받았는데, 어느 날 서랍에 보관해둔 전년도 카드를 다시 꺼내 보고 두 카드가 똑같다는 사실을 발견했다고 말했다.

알고 보니 아내가 같은 디자인의 카드를 여러 장 묶어 판매하는 상품으로 구매했던 것. 김강우는 "5장 묶음이 더 저렴해서 샀다고 하더라"고 전해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

이를 들은 김종국은 아내의 소비 습관에 오히려 감탄했다. 그는 "편지보다 절약 센스에 감동이다. 나는 그런 마인드가 너무 좋다"고 반응하며 공감했다.

오랜 시간 한결같이 편지로 사랑을 표현하는 남편과 실용적인 방식으로 마음을 전하는 아내의 상반된 모습이 유쾌한 웃음을 안겼다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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