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배우 허성태가 ENA 월화드라마 '크래시2 : 분노의 도로'에서 극의 무게중심을 잡으며 존재감을 드러냈다. 능청스러운 코믹 연기부터 사건을 대하는 진중한 태도, 가슴 아픈 과거를 마주한 복잡한 감정까지 폭넓게 소화하며 베테랑 배우의 저력을 보여줬다.

허성태는 지난 16일과 17일 방송된 '크래시2 : 분노의 도로'에서 교통범죄수사팀(T.C.I) 팀장 정채만 역으로 출연했다. 팀원들을 이끄는 든든한 리더의 면모와 예상 밖의 허술함을 오가는 연기로 캐릭터에 입체감을 더했다.

크래시2는 남강서 교통범죄수사팀 T.C.I(Traffic Crime Investigation)가 국가수사본부(국수본) 소속 광역수사대로 거듭나 전국에서 발생하는 교통범죄를 추적하고 해결하는 과정을 그린 작품이다.

극 중 정채만은 뛰어난 안목으로 인재를 발굴해 T.C.I를 꾸린 인물이다. 팀원들이 가진 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 뒤에서 힘을 보태는 리더이기도 하다.

특히 국가수사본부 회의 장면에서는 허성태 특유의 능청스러운 연기가 빛났다. T.C.I의 독립과 별도 사무실 확보를 위해 적극적으로 나섰던 정채만은 막상 회의장에 들어서자 위축된 모습을 보였다. 어렵게 발언 기회를 얻었지만 정작 내놓은 제안은 단독 사무실이 아닌 단체 대화방 개설이었다. 허성태는 어색한 말투와 난처한 표정으로 예상치 못한 웃음을 만들어냈다.

반면 수사 과정에서는 팀장다운 신중함과 책임감이 두드러졌다. 교통사고로 인한 사망 사건을 맡은 정채만은 섣불리 결론을 내리지 않고 피해자의 입장에서 사건을 바라봤다. 국립과학수사연구원을 직접 찾아 차량 감정 결과를 확인하는 등 꼼꼼하게 수사를 이어갔다. 허성태는 차분하면서도 단단한 연기로 코믹한 장면과는 상반된 분위기를 완성했다.

새롭게 합류한 신입 지대세(박지성 분)와의 관계도 관심을 모았다. 정채만은 지대세의 가능성을 일찌감치 알아보고 향후 팀을 대표하는 인물로 성장할 수 있다는 기대를 드러냈다. 신입을 향한 믿음과 따뜻한 시선은 두 사람이 앞으로 보여줄 선후배 간 호흡에 대한 궁금증을 키웠다.

정채만의 개인적인 사연도 베일을 벗었다. 10년 전 뺑소니 사고로 아내를 잃은 그는 국과수에서 전달받은 감정 결과서를 통해 과거 사건과 연결된 단서를 확인했다. 이후 자신의 동의 없이 감정을 의뢰한 차연호(이민기 분)를 찾아가 이유를 따져 물으며 날 선 태도를 보였다. 평소 여유롭던 모습과 달리 감정을 드러낸 정채만의 변화는 향후 전개에 긴장감을 더했다.

시즌1에 이어 정채만으로 돌아온 허성태는 강인한 형사의 책임감과 인간적인 허점을 자연스럽게 녹여내며 캐릭터의 매력을 확장하고 있다. 여기에 아내의 뺑소니 사건을 둘러싼 개인적인 서사까지 본격적으로 더해지면서, 허성태가 앞으로 보여줄 정채만의 변화와 활약에 기대가 모인다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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