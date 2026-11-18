서로의 마음을 확인한 지창욱과 이마다 미오가 마침내 연인으로 거듭난다.

디즈니+가 18일 공개되는 7화의 예고 스틸을 선보이며 시청자들의 기대감을 높였다.

공개된 스틸에는 연인으로 발전한 유빈(지창욱)과 카린(이마다 미오)의 행복한 일상이 담겼다. 이별의 갈림길에서 서로를 향한 진심을 확인한 두 사람은 한층 가까워진 모습으로 달콤한 분위기를 자아낸다.

특히 유빈의 집에서 함께 축하 파티를 즐기는 장면은 두 사람이 본격적으로 사랑을 키워가는 순간을 보여주며 설렘을 더한다. 서로에게 마음을 열고 연인이 된 유빈과 카린이 앞으로 어떤 로맨스를 펼쳐갈지 관심이 쏠린다.

이와 함께 구남(남윤수)을 둘러싼 새로운 의문도 제기된다. 평소와 달라진 그의 옷차림을 눈여겨본 마리(쿠마다 린카)는 타로 카드를 통해 두 사람의 운명을 점친다. 구남이 숨기고 있는 사연은 무엇인지, 카드가 가리키는 미래가 어떤 결과로 이어질지 궁금증을 키운다.

유빈과 카린의 달콤한 연애가 시작된 가운데 구남과 마리 사이에는 알 수 없는 기류가 흐르며 극에 또 다른 긴장감을 더한다. 서로 다른 감정과 비밀이 얽히기 시작한 네 사람의 관계가 7화에서 어떤 전개를 맞이할지 주목된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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