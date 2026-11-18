손흥민. 사진=AP/ 뉴시스

한국 축구대표팀의 올해 A매치 일정은 막을 내렸지만, 선수들의 시계는 여전히 바쁘게 돌아간다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대표팀은 18일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 치른 카타르전을 끝으로 해산했다. 지난 13일 사우디아라비아전(2-3 패)까지 2연전을 마친 대표팀 선수단은 각자 소속팀으로 복귀한다. 당초 내년 1월 개최 예정이었던 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵이 내년 12월로 연기되면서 대표팀은 약 4개월 동안 휴식기를 갖는다. 국제축구연맹(FIFA)이 발표한 2027년 일정에 따르면 다음 A매치는 내년 3월이다.

우선 대표팀 주장 손흥민(LAFC)은 미국 무대 첫 우승에 도전한다. 오는 24일 세인트루이스 시티 SC와 2026 미국 메이저리그 사커(MLS)컵 플레이오프(PO·3전2선승제) 1라운드 1차전에 나선다. LAFC는 정규리그를 6위로 마치면서 7위까지 주어지는 PO 직행 티켓을 손에 넣었다. 만만치 않은 상대다. LAFC는 정규리그 3위 세인트루이스와 1승1패를 기록한 바 있다.

중요한 일전이다. 손흥민은 지난해 후반기 MLS 무대에 데뷔했지만 아직 우승컵을 품지 못했다. 지난해 MLS컵 PO 서부 콘퍼런스 준결승까지 올랐으나 밴쿠버 화이트캡스에게 무릎을 꿇었다. 올해는 멕시코 리가 MX 클럽 대결로 펼쳐진 리그스컵과 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서도 모두 중도 탈락했다.

해결사 역할을 해야 한다. 손흥민은 올 시즌 리그 32경기에서 7골15도움을 기록했다. 도움 공동 6위에 오를 정도로 도우미로서의 역할은 확실했지만 지난해(10경기 9골)보다 화력은 감소했다. MLS 사무국도 “손흥민과 드니 부앙가 두 공격수가 팀을 이끌지 않으면 LAFC는 조기 탈락으로 마무리할 것”이라고 분발을 촉구했다.

이강인. 사진=AP/뉴시스

이강인(아틀레티코 마드리드)은 존재감을 살리며 팀 선두 경쟁에 힘을 보태야 한다. 오는 23일 헤타페와의 2026~2027 스페인 라리가 13라운드 원정 경기를 치른다. 올 시즌 AT마드리드로 이적한 이강인은 팀에 빠르게 녹아들며 주축으로 자리매김했으나, 최근 8경기 연속 공격포인트를 기록하지 못했다.

오현규. 사진=AP/뉴시스

오현규는 반등이 절실하다. 올 시즌 세리에A 유벤투스 출신 골잡이 두산 블라호비치의 이적 이후 입지가 급격히 좁아졌다. 특히 리그에서는 9경기(2경기 선발)에 출전해 1골1도움에 머무르고 있다. 최근 세리에A 이적설이 불거지기도 했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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