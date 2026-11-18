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일본의 모리야스 하지메 감독(오른쪽)이 17일 싱가포르에서 열린 파라과이의 평가전을 마친 뒤 코칭스태프와 포옹하고 있다. 사진=AP/뉴시스

일본 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 이후 A매치에서 첫 패배를 당했다. 8년 간 대표팀을 지휘했던 모리야스 하지메 감독의 고별전이었다.

일본은 17일 싱가포르 국립경기장에서 끝난 파라과이와의 ‘미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르’ 결승전에서 1-2로 패했다. 월드컵 이후 5경기 연속 무패(4승1무)를 달린 일본은 올해 마지막 A매치에서 고개를 숙였다.

파라과이는 경기 시작 2분 만에 후안 카세레스의 슈팅으로 앞서 나갔다. 이어 전반 39분 구스타보 고메스가 헤더로 추가골을 만들어냈다. 반격에 나선 일본은 후반에 구보 다케후사(레알 소시에다드), 미나미노 다쿠미(AS모나코), 후쿠다 시오(카를스루에 SC) 등을 투입하며 변화를 줬다. 결국 후반 40분 한 골을 만회했다. 후쿠다가 머리로 골망을 흔들었다.

이날 경기를 끝으로 대표팀 지휘봉을 내려놓는 모리야스 감독은 “​​좋은 선수와 스태프들 덕분에 행복한 시간을 보낼 수 있었다”며 “세계에서 싸울 수 있는 선수가 많이 나오고, 세계의 톱 기준에 많은 선수가 도달한 부분이 기쁘다”라고 전했다.

다음 지휘봉은 일본 21세 이하(U-23) 대표팀을 이끌고 있는 오이와 고 감독이 잡는다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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