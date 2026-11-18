사진=대한축구협회 제공

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“(송)민규가 크로스를 날려줄 것이라고 믿었습니다.”

올해 마지막 A매치에서 선제 결승골을 터뜨린 오세훈(시미즈 에스펄스)이 어시스트를 해준 송민규(나시오날)에게 고마움을 표시했다.

오세훈은 18일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와 11월 A매치 원정 평가전에서 골망을 흔들며 팀의 1-0 승리를 이끌었다.

송민규와의 호흡이 빛났다. 전반 43분이었다. 송민규가 왼쪽 측면에서 돌파한 뒤 상대 수비수와의 경합을 이겨내고 페널티박스 왼쪽에서 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오세훈이 페널티박스 가운데에서 정확한 헤더로 골문을 갈랐다. 지난달 6일 우즈베키스탄전과 빼닮았다. 당시에도 송민규의 크로스를 올렸고 오세훈이 헤더로 마무리했다.

오세훈은 “(송)민규와 (호흡을) 맞추면서 그런 크로스가 올 것이라고 절대적으로 믿었다. 덕분에 골을 넣을 수 있었다”며 “좋은 크로스가 많았는데 (내가) 마무리하지 못한 장면이 많았다”고 돌아봤다. 그러면서 “쉽게 몇 골을 더 넣었다면 팀이 좀 더 수월하게 플레이할 수 있었다. 그러지 못해 동료들에게 미안하다. 감사하다고 전하고 싶다”고 힘줘 말했다.

지난 14일 사우디아라비아전에서 졸전 끝에 2-3으로 패한 한국은 이날은 21개의 슈팅을 날리면서 달라진 모습을 보였다. 오세훈은 “공격수들과 함께 서로의 간격이나 커뮤니케이션에 신경 썼다”며 “좋은 움직임을 통해서 좋은 장면이 나왔다. 아쉬운 점은 더 다듬겠다”고 강조했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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