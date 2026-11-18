사진=대한축구협회 제공

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한국 축구대표팀이 카타르와의 올해 마지막 A매치에서 오세훈(시미즈)의 선제 결승골을 앞세워 승리했다. 하지만 공격을 몰아붙이고도 추가골을 넣지 못한 건 아쉬움으로 남았다.

로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀(FIFA랭킹 32위)은 17일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르(60위)와 올해 마지막 A매치에서 1-0으로 마쳤다. 전반 43분 송민규(나시오날)의 크로스를 받아 헤더로 골망을 갈랐다.

한국은 이날 파격적인 선발 명단을 꾸렸다. 모레노 감독은 지난 14일 사우디아라비아전과 비교해 손흥민(LAFC)과 이강인(아틀레티코 마드리드), 황인범(FC포르투), 김민재(바이에른 뮌헨)를 제외하고 선발 명단 7명의 이름을 바꿨다.

손흥민과 오세훈(시미즈)이 4-4-2 전술의 투톱으로 나섰다. 이어 2선 날개는 이강인과 송민규(나시오날)가 맡았고 중원은 황인범과 김봉수(대전하나시티즌)가 출격했다. 포백 수비는 김민재와 김지수(브렌트포드)가 센터백을 맡고 이명재(대전)와 최준(FC)이 양쪽 풀백이 맡았다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북 현대)이 꼈다.

초반부터 기회를 잡았다. 송민규가 페널티박스에서 돌파를 시도한 뒤 그대로 오른발 슈팅을 날렸다. 그대로 골포스트를 맞고 나오면 아쉬움을 삼켰다.

대표팀은 적극적으로 두드렸다. 전반 19분에는 왼쪽에서 돌파던 오세훈의 컷백을 오른발 슈팅으로 연결했으나 상대 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 33분에는 손흥민이 페널티박스 왼쪽에서 날린 낮은 크로스를 오세훈이 오른발로 연결했으나 골문 왼쪽으로 벗어났다.

결국 결실을 봤다. 전반 43분 이번에도 송민규가 나섰다. 상대 수비수와의 경합을 이겨내고 페널티박스 왼쪽에서 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오세훈이 페널티박스 중앙에서 정확한 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다. 오세훈의 A매치 통산 4호골.

한국은 후반에도 거세게 압박했다. 모레노 감독은 이동경과 조현택(이상 울산 HD)과 정우영(우니온 베를린), 이재성(마인츠), 박태준(김천 상무), 엄지성(스완지시티), 오현규(베식타시)를 투입하며 변화를 줬다. 다만 전반에 보여줬던 에너지를 이어가지 못했다. 후반 20분 최준의 패스를 받은 손흥민이 페널티박스 안으로 침투했지만 상대 골키퍼에 저지당했다. 흘러나온 공을 최준이 슈팅으로 연결했지만 막혔다. 한국은 이날 21개 슈팅(유효슈팅 9개)를 날렸지만 상대적으로 결정적인 기회를 놓쳤다.

사진=대한축구협회 제공

한편 이날 경기로 지난 9월 선임된 모레노 감독은 9∼10월과 11월 A매치를 3승1무2패로 마쳤다. 계약 기간은 오는 27일까지인 가운데 대한축구협회는 이 6경기 평가를 통해 연장 여부를 결정할 예정이다. 모레노 감독과 코치진은 국내로 귀국하지 않고 자국인 스페인으로 향한다. 해외파 선수들은 각자 소속팀으로 복귀하며 K리그 소속 10명과 박진섭(저장FC)는 귀국한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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