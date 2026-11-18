송민규가 17일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르전에서 상대 선수와 경합을 벌이고 있다. 사진=대한축구협회 제공

변화가 절실했던 카타르전에서 새로운 에너지가 폭발했다. 주인공은 2선 측면 공격수 송민규(나시오날)였다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국 축구대표팀(FIFA랭킹 32위)은 18일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르(60위)와의 올해 마지막 A매치에서 1-0으로 승리했다. 지난 14일 사우디아라비아전에서 2-3으로 패했던 대표팀은 11월 A매치를 1승1패로 마무리했다.

모레노 감독은 예고한 대로 선발 명단에 대대적인 변화를 줬다. 올해 마지막 A매치인 만큼 다양한 자원의 기량을 점검하고, 사우디전에서 드러난 답답한 공격 흐름에도 변화를 주려는 의도였다.

가장 돋보인 선수는 송민규였다. 전반 6분 왼쪽 측면에서 상대 수비수 두 명을 따돌리고 페널티박스 안으로 진입해 강력한 오른발 슈팅을 날렸다. 골대를 맞고 나왔지만 위협적인 장면이었다. 전반에만 팀 내 최다인 3차례 드리블 돌파에 성공하며 공격에 활기를 불어넣었다. 전반 43분에는 페널티박스 왼쪽에서 날카로운 크로스를 올려 오세훈(시미즈)의 선제 헤더골을 도왔다.

오세훈과의 호흡도 눈길을 끌었다. 두 선수는 지난달 6일 우즈베키스탄전에서도 송민규의 크로스와 오세훈의 득점으로 골을 합작했다. 지난 9월 24일 에콰도르전 도움까지 더하면 송민규는 A매치 3경기 연속 도움을 기록했다. 측면에서의 돌파력은 물론 동료의 장점을 살리는 공격 전개 능력까지 보여준 셈이다.

개인 기록도 인상적이었다. 축구 통계 매체 풋몹에 따르면 75분을 소화한 송민규는 이날 양 팀 통틀어 가장 많은 4차례 드리블 돌파에 성공했다. 패스 성공률은 67%(20/30), 드리블 성공률은 50%(4/8)를 기록했고 걷어내기와 가로채기도 한 차례씩 기록했다. 한국 선수 중 가장 높은 평점 8.2를 받았다.

대표팀 내 입지를 넓힐 기회도 잡았다. 송민규는 지난 9~10월 A매치 대표팀에 발탁되며 약 2년6개월 만에 태극마크를 달았다. 올해 전반기에는 K리그1 FC서울에서 25경기 4골 4도움을 기록하며 팀의 정규리그 우승에 힘을 보탰다. 여름 이적시장을 통해 포르투갈 프리메이라리가 나시오날로 이적하며 유럽 무대에도 진출했다. 올 시즌 나시오날에서는 6경기 1도움을 기록하며 새로운 무대에 적응하고 있다.

특히 대표팀 왼쪽 측면은 아직 확실한 주인이 정해지지 않은 자리다. 지난 9월 모레노 감독 부임 이후 송민규를 비롯해 황희찬(샬케04), 김민수(레인저스) 등이 경쟁을 벌여왔다. 카타르전에서 보여준 활약은 새 경쟁에 변수가 될 수 있다. 카타르전 활약을 발판 삼아 대표팀의 확실한 공격 옵션으로 자리 잡을 수 있을지 주목된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]