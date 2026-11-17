사진=대한축구협회 제공

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한국 축구대표팀이 카타르와의 올해 마지막 A매치에서 오세훈(시미즈)의 선제골을 앞세워 앞선 채 전반을 마쳤다.

로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀(FIFA랭킹 32위)은 17일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르(60위)와 올해 마지막 A매치 전반을 1-0으로 마쳤다. 전반 43분 송민규(나시오날)의 크로스를 받아 헤더로 골망을 갈랐다.

한국은 이날 파격적인 선발 명단을 꾸렸다. 지난 14일 사우디아라비아전과 비교해 손흥민(LAFC)과 이강인(아틀레티코 마드리드), 황인범(FC포르투), 김민재(바이에른 뮌헨)를 제외하고 선발 명단 7명의 이름이 바뀌었다. 마지막 A매치인 만큼 다양한 선수를 테스트해 보겠다는 의도로 풀이된다.

손흥민과 오세훈(시미즈)이 4-4-2 전술의 투톱으로 나섰다. 이어 2선 날개는 이강인과 송민규(나시오날)가 맡았고 중원은 황인범과 김봉수(대전하나시티즌)가 출격했다. 포백 수비는 김민재와 김지수(브렌트포드)가 센터백을 맡고 이명재(대전)와 최준(FC)이 양쪽 풀백이 맡았다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북 현대)이 꼈다.

초반부터 강하게 몰아쳤다. 송민규가 페널티박스에서 돌파를 시도한 뒤 그대로 오른발 슈팅을 날렸다. 그대로 골포스트를 맞고 나오면 아쉬움을 삼켰다. 계속해서 기회를 만들었다. 2선 오른쪽 측면 미드필더로 나선 이강인이 돋보였다. 계속해서 전방을 향해 크로스를 날리며 장신 오세훈을 활용했다. 사우디전에서 주춤했던 손흥민도 적극적으로 움직였다. 전반 19분에는 왼쪽에서 돌파던 오세훈의 컷백을 오른발 슈팅으로 연결했으나 상대 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 33분에는 손흥민이 페널티박스 왼쪽에서 날린 낮은 크로스를 오세훈이 오른발로 연결했으나 골문 왼쪽으로 벗어났다.

결국 끊임없이 두드린 끝에 결실을 봤다. 전반 43분, 송민규가 상대 수비수와의 경합을 이겨내고 페널티박스 왼쪽에서 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도한 오세훈이 페널티박스 중앙에서 정확한 헤더로 마무리하며 골망을 흔들었다. 오세훈의 A매치 통산 4호골이다. 두 선수는 지난달 6일 우즈베키스탄전에서도 송민규의 도움과 오세훈의 득점으로 합작골을 만들어낸 바 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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