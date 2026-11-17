장한별. 출처=장한별 SNS

가수 장한별이 '불후의 명곡' 우승 소감을 전했다.

장한별은 14일 자신의 사회관계망서비스를 통해 "오늘 방송된 '불후의 명곡' 왁스 편에서 올해 두 번째 출연에 연이어 두 번째 우승 트로피를 다시 받게 됐다"고 밝혔다.

이어 "어릴 때부터 지금까지도 자주 듣고 좋아했던 왁스 선배님의 노래들로 가득한 특집에 함께할 수 있어 정말 행복했다. 오래도록 간직하고 싶은 소중한 추억을 만들어주셔서 감사하다"고 전했다.

그러면서 "왁스 선배님의 '엄마의 일기'를 부르며 16년 동안 무명 가수로 살아가는 아들을 지켜보며 얼마나 마음 졸이고 속상하셨을지 모를 아빠와 엄마를 떠올렸다. 특히 늘 제 곁에서 묵묵히 응원해주신 엄마께 제 마음을 전하고 싶어 노래했다"고 털어놨다.

출처=장한별 SNS

끝으로 장한별은 팬들을 향한 감사 인사를 전하기도 했다. 그는 "이 노래로 우승까지 하게 돼 정말 감사하고, 무엇보다 이 순간을 함께 기뻐해주고 응원해주신 은하수 여러분께 진심으로 고맙다. 여러분의 응원 덕분에 받은 소중한 트로피"라며 "늘 제 곁에 있어줘서 고맙다"고 덧붙였다.

함께 공개된 사진 속에는 트로피를 인증한 장한별의 모습이 담겼다. 또 다른 사진에서는 우승 소식을 듣고 깜짝 놀란 그의 표정이 웃음을 안기기도 했다.

장한별은 14일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡' 왁스 편에서 '엄마의 일기'로 무대를 꾸며 최종 우승을 차지했다. 장한별은 지난 9월에도 '불후의 명곡-전국 트롯 대축제' 2부에서 가수 성리와 함께 '어쩌다 마주친 그대'로 우승한 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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