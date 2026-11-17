사진=WKBL 제공

역시 처음은 어렵다.

경기 중에는 목이 쉬도록 소리를 지르고, 경기가 끝나면 밤잠을 설친다. 선수도, 코치도 아닌 정식 감독으로 맞이한 첫 시즌. 남녀 프로농구 ‘초보 감독’ 전주원 우리은행 감독과 이규섭 DB 감독이 성장통을 겪고 있다.

두 감독은 올 시즌 나란히 프로 구단의 정식 지휘봉을 잡았다. 지도자로서 쌓아온 경험이 풍부하다. 전 감독은 오랜 기간 코치로 활동했고, 2020 도쿄 올림픽 땐 사령탑으로 한국 여자농구대표팀을 이끌었다. 이 감독 역시 삼성과 KCC에서 코치를 지냈고, 2022년엔 삼성서 감독대행을 맡기도 했다. 하지만 정식 감독의 무게는 또 다르다. 승리해도 고민이 남고 패배 땐 자책과 아쉬움이 짙게 밀려온다.

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기대와 현실 사이엔 간극이 있다. 여자농구 우리은행은 개막 전 설문조사에서 KB국민은행과 함께 우승 후보로 꼽혔다. 자유계약시장(FA)에서 영입한 국가대표 슈터 강이슬의 존재감이 컸다. 하지만 시즌 초반 강이슬이 햄스트링 부상으로 전열을 이탈하면서 계획에 차질이 생겼다. 그럼에도 에이스 김단비 등을 앞세워 1라운드를 3승2패로 마무리했다.

남자농구의 DB도 기대를 한 몸에 받았다. 강력한 우승 후보로 꼽혔다. 지난 시즌부터 원투펀치를 이룬 헨리 엘런슨, 이선 알바노에 득점력이 뛰어난 레이션 해먼즈까지 합류한 영향이 컸다. 하지만 엘런슨이 뇌진탕 증세로 자리를 비우는 등 예상치 못한 변수와 마주했다. 8승8패로 4위에 자리하고 있다.

높아진 기대만큼 두 감독의 고민도 깊어진다. 경기력을 끌어올리는 일부터 전술 변화, 출전 시간 배분까지 신경 써야 할 부분이 한둘이 아니다. 또 하나의 공통점이 있다. 바로 쉰 목소리다. 선수들에게 쉴 새 없이 지시를 내리고, 목청을 높이다 보니 목이 성할 날이 없다.

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전 감독의 목소리는 좀처럼 돌아오지 않는다. 그는 “피곤하면 목이 쉰다. 소리를 계속 지르니까 목이 돌아오지 않는다. 연습 때도 입을 다물고 있을 수 없지 않나. 언젠가 돌아올 것”이라며 “코치보다 감독이 100배 힘들다. 최종 결정을 내가 하고, 책임감을 가져야 하기 때문에 압박감이 크다. 초보 감독은 다 잠을 잘 못 잘 것”이라고 쓴웃음을 지었다.

이 감독 역시 잠 못 이루는 밤을 보내고 있다. 그는 “솔직하게 못 잔다. 계속 영상을 보고 있거나 자책하고 있다”면서 “외인 동시 출전이 가능해지면서 시즌 전 예측과는 다른 양상으로 가더라. 2라운드는 돌아봐야 할 것 같은데, 브레이크 기간이 끝나고 정비를 한 뒤엔 또 다른 양상이 일어날 수가 있을 것 같다. 정말 어렵다”고 고개를 저었다.

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시행착오는 피할 수 없다. 때로는 과감한 결단을 내려야 하고, 예상치 못한 결과도 받아들여야 한다. 이 과정에서 두 감독은 조금씩 성장하고 있다. 이 감독은 “책임은 내가 짊어져야 할 몫”이라며 “선수들과 계속 잘 준비해나가야 한다. 부족하지만 열심히 해서 잘 이끌겠다”고 목소리를 높였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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