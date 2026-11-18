사진=대한민국농구협회 제공

마줄스호가 이우석(현대모비스), 하윤기(KT)의 부상으로 이규태(삼성), 이동근(고려대)을 대체 발탁했다.

대한민국농구협회는 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 2라운드 윈도우 5를 앞두고 최종 12인 엔트리를 변경한다고 밝혔다.

이우석, 하윤기가 빠지고 이규태와 이동근이 합류한다. 이규태는 과거 청소년 국가대표팀과 유니버시아드 대표팀에 선발된 경험이 있다. 올 시즌 남자프로농구(KBL)에서 14경기 평균 9.1점 3.1리바운드 0.6도움 등을 기록하고 있다.

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이동근은 지난 9월 3x3 농구 대표팀 주장으로 2026 아이치·나고야 아시안게임에 참가했다. 사상 첫 금메달 획득을 이끌었다. 대학농구 U-리그에서 18경기 평균 15.9점 9.8리바운드 2.1어시스트 등을 기록했다. 고려대 우승도 이끌었으며 최우수선수(MVP)로도 선정됐다.

니콜라이스 마줄스(라트비아) 감독이 이끄는 이번 농구 대표팀에는 허훈(KCC), 안영준(SK), 이정현(소노), 이승현(현대모비스), 변준형(정관장) 등 프로농구 대표급 선수들이 대거 발탁됐다. 대표팀은 오는 20일 소집 후 23일 출국해 대회 일정에 돌입한다.

마줄스호는 승점 12(골 득실 -6)로 4위에 자리하고 있다. 오는 27일 오전 1시 5위 카타르(승점 12·골 득실 -45), 30일 오전 1시 6위 사우디아라비아(승점 11)를 차례로 상대한다. 아시아 예선 2라운드에선 12개국이 2개 조로 나뉘어 경쟁한다. 각 조 1~3위와 조 4위 중 성적이 더 좋은 팀이 본선 진출권을 가져간다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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