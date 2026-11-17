대표팀 오세훈. 사진=대한축구협회 제공

손흥민. 사진=대한축구협회 제공

모레노호가 올해 마지막 A매치에서 파격적인 선발 명단을 꾸렸다. 손흥민(LAFC)과 이강인(아틀레티코 마드리드), 황인범(FC포르투), 김민재(바이에른 뮌헨)를 제외하고 7명의 이름이 바뀌었다.

로베르트 모레노 임시 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀(FIFA랭킹 32위)은 17일 카타르 도하 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 카타르(60위)와 올해 마지막 A매치를 치른다. 한국은 지난 14일 사우디아라비아(2-3 패)전에 이어 11월 원정 A매치 2연전의 두 번째 경기다.

사우디전과 비교해 선발 명단에서 7명의 이름이 바뀌었다. 모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 가동한 가운데 손흥민과 오세훈(시미즈)을 투톱으로 내세웠다. 이어 2선 날개에는 이강인과 송민규(나시오날)를 내보냈다. 중원은 황인범과 김봉수(대전하나시티즌)에게 맡겼다.

포백 수비는 김민재와 김지수(브렌트포드)가 센터백을 맡고 이명재(대전)와 최준(FC)이 양쪽 풀백을 맡는다. 최준과 김지수는 데뷔 첫 선발이다. 골키퍼 장갑은 송범근(전북 현대)이 꼈다.

통산 전적에서는 한국이 카타르에 6승2무3패로 앞선다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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