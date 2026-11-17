김강우. 출처=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

배우 김강우가 사랑꾼 면모를 드러냈다.

17일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(옥문아)에는 배우 김강우가 출연했다.

이날 김강우는 첫 아이가 태어나고 1년간 연기 활동을 중단했다며 "육아 때문이었다"고 털어놨다.

이어 "저희 둘 다 아이를 처음 낳아보니까 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 제가 나가면 아내가 혼자 당황스러운 순간이 있을 것 같았다. 걱정이 되기도 했고 같이 겪어내고 싶었다"고 밝혔다.

출처=KBS 2TV '옥탑방의 문제아들' 화면 캡처

김숙이 "1년 쉬겠다고 했을 때 아내 반응은 어땠느냐"고 묻자, 김강우는 "그땐 그렇게 얘기 안 하고 그냥 일이 없다고 했다. 나중에도 안 밝혔다"고 말했다.

그러면서 "아기 가졌을 때 육아 일기를 썼었다. 아내가 아기를 갖고 그 변화 과정이 너무 신기했다. 아기한테 뭔가 남겨주고 싶어서 백일 때까지 썼다"고 전했다.

김강우는 2010년 한무영 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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