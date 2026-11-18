장나라. 출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

배우 장나라가 남편과의 러브스토리를 공개했다.

17일 유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2'는 '요정들 나왔다 라우럴'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에는 배우 장나라와 김혜윤이 출연했다.

이날 장나라는 남편과 처음 인연이 시작됐던 때를 떠올리며 "핑계를 만들어서 문자를 했다. 같이 찍힌 스틸 사진이 있어서 연락하다가 '좋은 분이다' 이런 이야기들이 오갔다"고 회상했다.

이어 "끝나고 '되게 좋은 누나'라고 이야기하길래 지금이 타이밍인가 싶어서 '저는 좋아합니다'라고 했다. 그랬더니 '감사합니다' 하더라. 그래서 이성적인 감정이라고 정확하게 알려줬다"고 밝혔다.

'거절에 대한 두려움은 없었느냐'는 질문에 장나라는 "거절하면 그건 어쩔 수 없는 거다. 너무 긴 시간 동안 연애를 안 했다. 그래서 용기를 내보고 싶다는 생각이 들었다"고 말했다.

출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

결혼을 결심한 순간에 대해서는 "과자를 막 열심히 먹으면서 그분과 대화하는데 '어 시집가겠는데?' 싶었다"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

또 장나라는 남편과의 유쾌한 일상을 공개하기도 했다. 그는 "(남편이) 퇴근과 동시에 괴롭힌다. 이마를 툭 치고 사라지기도 하고 '메롱' 하기도 한다. 그런 것들이 되게 유치하긴 한데 사람을 되게 재미나게 해준다"며 애정을 드러냈다.

장나라는 2022년 6세 연하의 촬영감독과 결혼했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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