사진=대한축구협회 제공

“간절하다.”

김은중 감독이 이끄는 21세 이하(U-21) 축구대표팀은 17일 천안종합운동장에서 끝난 멕시코와의 평가전에서 0-0으로 비겼다. 골문을 뚫진 못했으나, 수확은 있었다. 왼쪽 윙어로 선발 출전한 김준하(김천 상무)의 활약이 돋보였다.

김준하는 활발한 움직임으로 후반 28분 교체로 물러나기 전까지 여러 차례 위협적인 장면을 만들었다. 경기 후 방송사와 인터뷰에서 “이번 소집 때 멕시코에 맞춰 준비를 많이 했다. 1차전 때 아쉬웠던 부분을 보완하려고 했다”면서 “전방부터 강하게 상대를 누르려고 했다. 잘 됐지만 마무리가 아쉬웠다”고 돌아봤다.

제주에서 활약하다 지난 8월 입대했다. 현재 김천에서 뛰고 있다. 김준하는 “선수라면 축구를 하고 싶어 하는 게 당연하다. 훈련소에서 나온 뒤 김천에 입단해 대표팀에 오기 위해 몸을 잘 만들었다”고 말했다.

사진=대한축구협회 제공

골문을 뚫지 못한 건 분명 아쉬움으로 남을 터. 김준하는 “공격 포인트를 어떻게 하면 생산할 수 있을지 준비하고 있다. 올림픽에 맞춰 준비하면서 개선할 수 있도록 하겠다. 이번 경기가 정말 많은 동기부여가 될 것 같다. 앞으로 공격 포인트를 많이 생산하는 게 목표”라고 목소리를 높였다.

김은중호는 지난 5월 정식으로 출범했다. 이번이 4번째 소집이다. 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전에 도전한다. 한국은 1988년 서울 대회부터 9회 연속 올림픽 본선 무대에 올랐다가 직전인 2024 파리 대회에서 본선 진출에 실패했다. 2028년 1월 일본에서 열릴 예정인 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵이 LA 올림픽 아시아 예선을 겸한다.

김준하는 “상대를 강하게 압박하면서 볼 소유를 해야 한다. 김 감독님도 강하게 압박하는 걸 좋아한다. 내 플레이 스타일과도 잘 맞는다”면서 “대표팀이라는 자리에 오는 게 정말 쉽지 않은 일이다. 소집 한번 한번이 소중하다. 국민을 위해 뛰겠다. 올림픽 준비 잘해서 좋은 성적 거두고 싶다”고 강조했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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