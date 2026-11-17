사진=대한축구협회 제공

김은중호가 ‘북중미 강호’ 멕시코와 치열한 공방전 끝에 비겼다.

김은중 감독이 이끄는 21세 이하(U-21) 축구대표팀은 17일 천안종합운동장에서 끝난 멕시코와의 평가전에서 0-0으로 비겼다. 앞서 비공개 평가전에서도 0-0으로 비겼다. 이날 한국은 득점하지 못했으나 에이스 윤도영(마그데부르크)과 막내 김예건(츠르베나 즈베즈다), 김준하(김천 상무), 박상현(김포FC) 등의 센스로 기대감을 키웠다.

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‘겁 없는 10대’ 김예건이 선발로 출전했다. 김준하와 함께 좌우 측면을 맡았다. 최전방엔 김결(수원 삼성)이 섰다. 중원은 박혜성(부산아이파크), 민시영(울산대), 성예건(부천FC)이 맡았다. 수비진엔 박민재(제주SK FC), 함선우(화성FC), 최승구(인천 유나이티드), 강민우(카탈레 도야마)가 자리했다. 골키퍼 장갑은 김민수(대전하나시티즌)가 꼈다. 윤도영은 벤치에서 출발했다.

한국은 측면을 공략했다. 김준하가 전반 21분 중거리슛을 시도했다. 골키퍼 정면으로 향했으나, 위협적인 장면이었다. 김예건의 몸놀림도 눈에 띄었다. 오른쪽 측면에서 저돌적인 드리블로 수비를 제치는 등 움직임이 가벼웠다. 전반 36분엔 김준하가 역습을 시도했다. 득점으로 연결되지 못했다. 위기도 있었다. 전반 39분 멕시코 엘리아스 몬티엘의 슈팅을 골키퍼 김민수가 막아냈다.

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후반엔 교체로 나선 윤도영과 박상현이 돋보였다. 박상현은 후반 시작과 함께 그라운드를 밟았다. 3분 뒤 오른발 슈팅을 시도하며 상대를 위협했다. 후반 11분엔 김준하가 왼쪽을 돌파한 뒤 오른발 슈팅을 시도했지만 상대 골키퍼 손끝에 걸렸다. 김준하는 후반 28분 교체 아웃됐다.

윤도영은 후반 17분 투입됐다. 둘이 공격을 이끌었다. 다만 마무리가 아쉬웠다. 후반 29분 윤도영이 오른쪽 측면을 돌파한 뒤 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 41분 박상현이 시도한 오른발 슈팅도 골대 왼쪽으로 벗어나 아쉬움을 삼켰다. 이후 한국은 박상현을 중심으로 계속 골문을 두드려봤으나, 한 끗이 부족했다.

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기대감을 갖기는 충분하다. 김은중호는 지난 5월 정식으로 출범했다. 이번이 4번째 소집이다. 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전에 도전한다. 한국은 1988년 서울 대회부터 9회 연속 올림픽 본선 무대에 올랐다가 직전인 2024 파리 대회에서 본선 진출에 실패했다. 2028년 1월 일본에서 열릴 예정인 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵이 LA 올림픽 아시아 예선을 겸한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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