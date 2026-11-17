김혜윤. 출처=유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2' 화면 캡처

배우 김혜윤이 '살목지' 촬영 당시 에피소드를 전했다.

17일 유튜브 채널 'TEO 테오-살롱드립2'는 '요정들 나왔다 라우럴'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상 속에는 배우 장나라와 김혜윤이 출연했다.

이날 김혜윤은 영화 '살목지' 촬영 당시를 떠올리며 "그때 너무 귀신이 보고 싶었다. 귀신 무서워하는데 썰을 만들고 싶고, 그 썰의 주인공이 되고 싶었다"고 밝혔다.

이어 "사실 촬영할 때는 스태프분들이 많이 계시지 않나. 현장이 북적북적하니까 뭐가 안 나타나더라. 그래서 저수지 맞은편 깜깜한 곳을 계속 뚫어져라 쳐다봤다. 뭔가 보이길 바랐다"고 말해 웃음을 자아냈다.

김혜윤은 또 "사실 배 타고 나가는 신은 좀 무서웠다. (이)종원 오빠랑 둘만 보트에 타있고, 저수지를 뒤에서 찍으니까 스태프분들은 다 뒤에 계셨다. 근데 뭐라도 보려고 일부러 물 밑을 계속 쳐다보기도 했다"고 전했다.

이에 장도연은 "다른 분들은 귀신을 본 적 없느냐"고 물었다. 김혜윤은 "스태프분들이 이상한 일을 좀 겪었다고 들었다. 무전기였나, 전화기 벨소리가 갑자기 울렸다고 하더라. 근데 거기가 산이라서 전화가 잘 안 터지는 곳이었다"고 말했다.

장도연이 "혜윤씨가 들었으면 '내가 받을게!' 했을 것 같다"고 하자, 김혜윤은 "완전 그랬을 것"이라며 고개를 끄덕여 웃음을 더했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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