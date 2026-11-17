사진=한국기원 제공

넘지 못할 벽은 없었다. 번번이 발목을 잡았던 최강자를 마침내 무너뜨렸다. 변상일 9단이 ‘반상(盤上)의 제왕’ 신진서 9단을 꺾는 대이변을 일으켰다.

변상일은 17일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 끝난 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 4강에서 신진서를 상대로 254수 만에 백 불계승을 거뒀다. 생애 처음으로 이 대회 결승 진출에 성공했다.

‘지피지기 백전불태(知彼知己 百戰不殆)’. 상대를 알고 나를 알면 백 번 싸워도 위태롭지 않다는 뜻이다. 변상일은 8강전까지 신진서와 함께 대국을 준비했다. 머리를 맞대고 연구하며 서로의 수를 살폈다. 상대를 잘 아는 둘의 승부는 한 치 앞을 내다보기 어려울 정도로 치열했다.

복잡한 변화가 이어지는 치열한 난전이었다. 신진서는 좌변 흑 대마를 내주는 대신 패를 통해 우변 백의 생사를 위협하며 승부를 걸었다. 패의 향방이 승부의 분수령이 된 가운데 변상일이 수를 내는 데 성공하면서 주도권을 잡았고, 한 수 한 수 정확한 수읽기로 우위를 지켜내며 승리를 가져갔다.

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마침내 벽을 넘었다. 한국 랭킹 4위 변상일은 세계 랭킹 1위 신진서를 상대로 늘 열세였다. 최근에도 6연패를 당했다. 하지만 이날은 달랐다. 바둑판 위에 짜릿한 이변을 수놓았다. 신진서와의 통산 상대 전적을 10승43패로 만들었고, 그의 22연승 행진에도 제동을 걸었다.

이번 승리로 삼성화재배 개인 최고 성적도 새로 썼다. 변상일의 종전 최고 성적은 2022년 4강 진출이다. 이후 2023년부터 3년 연속 32강에서 탈락하며 아쉬움을 삼켰다. 올해는 8강에서 후쿠오카 고타로 8단(일본)을 상대로 극적인 역전승을 거둔 데 이어 신진서까지 제압하며 결승에 안착했다.

변상일은 대국 후 “신진서 선수와는 상대전적에서 차이가 커 의식하지 않을 수 없었지만, 최대한 신경 쓰지 않으려고 노력한 것이 좋은 결과로 이어진 것 같다”며 “입단 당시 인터뷰에서 삼성화재배 우승이 목표라고 말했는데, 우선 결승까지 오르게 돼 기쁘다. 강력한 우승 후보인 신진서 선수를 꺾고 올라온 만큼 신진서 선수의 몫까지 최선을 다하겠다. 우승 욕심이 없다고 하면 거짓말이겠지만, 최대한 부담감을 내려놓고 결승을 잘 준비하겠다”고 목소리를 높였다.

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결승 상대는 중국의 ‘속기파’ 리친청 9단이다. 빠른 수읽기와 과감한 행마가 강점이다. 통합 예선부터 8연승을 질주하며 생애 처음으로 삼성화재배 결승에 올랐다. 이번 대회 4강에서도 제한시간의 절반도 사용하지 않은 채 승리를 거뒀다. 변상일과의 상대 전적은 5승5패로 팽팽하다. 둘은 18일부터 사흘간 열리는 결승 3번기에서 우승컵과 상금 3억원을 놓고 격돌한다.

한국 바둑의 자존심도 걸렸다. 삼성화재배 한중 결승전은 6년 만이자 통산 15번째다. 앞선 14차례 결승에서는 한국이 8회, 중국이 6회 우승했다. 대회 전체로 범위를 넓히면 양국은 나란히 14차례 정상에 올랐다. 이번 결승에서 승리하는 국가가 통산 우승 횟수에서 한발 앞서게 된다.

변상일은 “세계에서 가장 바둑을 빨리 두는 선수라고 생각한다. 상대의 빠른 속기에 휘말리지 않고 내 페이스대로 바둑을 풀어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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