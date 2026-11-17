정종삼 남자 테니스 국가대표 감독과 김선용 코치, 정현, 남지성, 홍성찬, 박의성(왼쪽부터)이 17일 대한테니스협회에서 열린 미디어데이에서 포즈를 취하고 있다. 사진=대한테니스협회 제공

“처음이자 언제 찾아올지 모르는 기회죠.”

2026 데이비스컵 파이널8 도전에 나서는 정종삼 남자 테니스 국가대표가 굳은 각오를 내비쳤다.

대한테니스협회는 17일 서울 송파구 올림픽테니스장 센터코트 내 협회 회의실에서 데이비스컵 파이널 8 미디어데이를 열었다.

정 감독과 김선용 코치를 비롯해 정현(김포시청), 홍성찬(당진시청), 남지성(당진시청), 박의성(대구시청) 등 선수 4명이 나섰다. 권순우(충남체육회)는 프랑스에서 열리는 해외 투어를 치른 뒤 이탈리아 현지에서 대표팀에 합류할 예정이다.

한국의 8강 상대는 개최국이자 최근 3년 연속 우승을 차지한 이탈리아다. 한국은 오는 25일 이탈리아 볼로냐 피에레 아레나에서 이탈리아와 맞붙는다.

정 감독은 “선수들 모두에게 세계 8강 무대는 처음이자 다시 언제 찾아올지 모르는 기회”라며 “마지막까지 힘을 모아 좋은 경기를 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

정현은 “이탈리아를 비롯한 강팀들을 상대로 작은 기회라도 놓치지 않는다면 예상하지 못한 좋은 결과를 만들어낼 수 있을 것”이라며 “파이널 8은 처음이지만 긴장하지 않고 팬들이 기억하는 모습을 다시 한번 보여드리고 싶다”고 힘줘 말했다.

대표팀은 오는 18일까지 한국체육대학교 실내 테니스장 등에서 사전 훈련을 한 뒤 19일 이탈리아로 출국한다.

테니스협회는 강우철 협회 부회장 겸 한국시니어연맹 회장을 선수단장으로 선정하고 현지 응원단을 조직했다. 테니스협회는 주이탈리아 한국대사관과 현지 교민회 등과 연락해 한국 선수단을 지원할 계획이다.

이탈리아에서는 세계 강자들이 출격한다. 플라비오 코볼리(세계 6위), 루치아노 다르데리(21위), 로렌초 무세티(27위) 등이 나선다. 데이비스컵 파이널 8은 오는 24일부터 29일까지 세계 8개국이 볼로냐에 모여 토너먼트 방식으로 치러진다. 단식 2경기와 복식 1경기로 진행된다.

한국은 지난 9월 데이비스컵 2차 최종 본선 진출전에서 인도를 꺾고 1960년 이후 66년 만에 데이비스컵 파이널 8에 올랐다. 2022년 파이널 8 체제 도입된 뒤 아시아 국가 중 처음이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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